Постпред РФ в Вене: Украина жалеет, что пустила миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

26 сентября 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Россия высказывалась за визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, напомнил Михаил Ульянов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины сожалеют, что пустили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели», — сказал Ульянов в интервью ТАСС. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Ее визит вызван постоянными обстрелами станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент России Владимир Путин лично поручил усилить безопасность на АЭС, пишет RT. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обстреливая ЗАЭС, Украина занимается ядерным терроризмом.

Власти Украины сожалеют, что пустили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели», — сказал Ульянов в интервью ТАСС. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Ее визит вызван постоянными обстрелами станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент России Владимир Путин лично поручил усилить безопасность на АЭС, пишет RT. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обстреливая ЗАЭС, Украина занимается ядерным терроризмом.