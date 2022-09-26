Депутат Госдумы Нилов признал нарушения при проведении частичной мобилизации

27 сентября 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Сейчас все ошибки устраняются, заявил Ярослав Нилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов одним одним из первых указал на нарушения при частичной мобилизации. Он призвал граждан обращаться во фракцию с жалобами, чтобы они быстрее были донесены до Минобороны и находились на особом контроле. По его словам, сейчас все ошибки устраняются, об этом сообщает газета «Ведомости». «Мне, честно говоря, стыдно за работу людей, которые своими странными действиями подвели президента и Минобороны», — сказал Нилов «Ведомостям». Он указал, что сейчас над исправлением ошибок занимаются все — от губернаторов до представителей партий. По его словам, не способствовало качественной работе, и то, что на местах «начали гнаться за количеством» призванных, отметил он. Нилов призвал граждан обращаться с жалобами на такие нарушения во фракцию или непосредственно в комитет. По его словам, такого рода претензии быстрее будут донесены до Минобороны РФ, а также числиться на особом контролем парламентариев. Депутат отметил, что сейчас в Минобороны направлены около 30 писем. Он подчеркнул, что обращений больше, «но они оформлены с ошибками — к примеру, без указания данных и адреса», — уточнил политик. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что есть случаи, когда на местах нарушается указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. По его словам, губернаторы работают для исправления ситуации. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к российским губернаторам. Она призвала их обеспечить частичную мобилизацию без «единой ошибки». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов одним одним из первых указал на нарушения при частичной мобилизации. Он призвал граждан обращаться во фракцию с жалобами, чтобы они быстрее были донесены до Минобороны и находились на особом контроле. По его словам, сейчас все ошибки устраняются, об этом сообщает газета «Ведомости». «Мне, честно говоря, стыдно за работу людей, которые своими странными действиями подвели президента и Минобороны», — сказал Нилов «Ведомостям». Он указал, что сейчас над исправлением ошибок занимаются все — от губернаторов до представителей партий. По его словам, не способствовало качественной работе, и то, что на местах «начали гнаться за количеством» призванных, отметил он. Нилов призвал граждан обращаться с жалобами на такие нарушения во фракцию или непосредственно в комитет. По его словам, такого рода претензии быстрее будут донесены до Минобороны РФ, а также числиться на особом контролем парламентариев. Депутат отметил, что сейчас в Минобороны направлены около 30 писем. Он подчеркнул, что обращений больше, «но они оформлены с ошибками — к примеру, без указания данных и адреса», — уточнил политик. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что есть случаи, когда на местах нарушается указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. По его словам, губернаторы работают для исправления ситуации. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к российским губернаторам. Она призвала их обеспечить частичную мобилизацию без «единой ошибки».