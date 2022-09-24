Матвиенко призвала губернаторов РФ обеспечить частичную мобилизацию без «единой ошибки»

25 сентября 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными в МО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Необходимо обеспечить реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным в Минобороны РФ критериям, без права на ошибки. С такой просьбой председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к российским губернаторам. «Поэтому еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Ранее Минобороны России отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации, об этом сообщал Mash, ссылаясь на источники. В частности, власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан. Губернатор Якутии Айсен Николаев сообщил, что есть случаи призыва неслуживших россиян. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

Необходимо обеспечить реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным в Минобороны РФ критериям, без права на ошибки. С такой просьбой председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к российским губернаторам. «Поэтому еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Ранее Минобороны России отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации, об этом сообщал Mash, ссылаясь на источники. В частности, власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан. Губернатор Якутии Айсен Николаев сообщил, что есть случаи призыва неслуживших россиян. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.