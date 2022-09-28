Мирошник обозначил срок вхождения ЛНР в состав России

29 сентября 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

ЛНР планирует войти в состав России в течение недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Луганская Народная Республика (ЛНР) должна войти в состав России в течение недели. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — сказал глава представительства в беседе с РИА «Новости». 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство жителей этих территорий выступили за вхождение в состав РФ. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Ранее глава ЛНР Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом включить регион в состав РФ.

Луганская Народная Республика (ЛНР) должна войти в состав России в течение недели. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — сказал глава представительства в беседе с РИА «Новости». 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство жителей этих территорий выступили за вхождение в состав РФ. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Ранее глава ЛНР Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом включить регион в состав РФ.