28 сентября 2022

Мирошник обозначил срок вхождения ЛНР в состав России

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, лнр, избирательный участок, голосование
ЛНР планирует войти в состав России в течение недели Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Луганская Народная Республика (ЛНР) должна войти в состав России в течение недели. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — сказал глава представительства в беседе с РИА «Новости».

27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство жителей этих территорий выступили за вхождение в состав РФ. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Ранее глава ЛНР Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом включить регион в состав РФ.

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Луганская Народная Республика (ЛНР) должна войти в состав России в течение недели. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — сказал глава представительства в беседе с РИА «Новости». 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство жителей этих территорий выступили за вхождение в состав РФ. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Ранее глава ЛНР Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом включить регион в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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