Страны ЕС предложили ввести «коридор цен» на газ

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Страны Евросоюза предложили ввести «ценовой коридор» на газ Фото:
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Страны Евросоюза предложили ввести «ценовой коридор» на газ, в попытках снизить цены на него. Об это сообщает Reuters.

«Коридор может распространиться на все оптовые сделки, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и не ограничиваясь отдельным использованием природного газа», — поясняется в соответствующем документе. Также к данному предложению присоединились Греция, Италия и Польша. Европейские лидеры обсудят потолок цен 7 октября.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые введут потолок цен на газ. Также в Турции уточняли, что после РФ ЕС попадет в газовую зависимость от турецкой страны.

Западные страны ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Они также ограничили поставки российского газа в Европу, в связи с чем и столкнулись с последствиями — серьезным газовым кризисом.

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Страны Евросоюза предложили ввести «ценовой коридор» на газ, в попытках снизить цены на него. Об это сообщает Reuters. «Коридор может распространиться на все оптовые сделки, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и не ограничиваясь отдельным использованием природного газа», — поясняется в соответствующем документе. Также к данному предложению присоединились Греция, Италия и Польша. Европейские лидеры обсудят потолок цен 7 октября. Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые введут потолок цен на газ. Также в Турции уточняли, что после РФ ЕС попадет в газовую зависимость от турецкой страны. Западные страны ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Они также ограничили поставки российского газа в Европу, в связи с чем и столкнулись с последствиями — серьезным газовым кризисом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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