Страны ЕС предложили ввести «коридор цен» на газ

06 октября 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза предложили ввести «ценовой коридор» на газ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза предложили ввести «ценовой коридор» на газ, в попытках снизить цены на него. Об это сообщает Reuters . «Коридор может распространиться на все оптовые сделки, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и не ограничиваясь отдельным использованием природного газа», — поясняется в соответствующем документе. Также к данному предложению присоединились Греция, Италия и Польша. Европейские лидеры обсудят потолок цен 7 октября. Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые введут потолок цен на газ. Также в Турции уточняли, что после РФ ЕС попадет в газовую зависимость от турецкой страны. Западные страны ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Они также ограничили поставки российского газа в Европу, в связи с чем и столкнулись с последствиями — серьезным газовым кризисом.

Страны Евросоюза предложили ввести «ценовой коридор» на газ, в попытках снизить цены на него. Об это сообщает Reuters. «Коридор может распространиться на все оптовые сделки, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и не ограничиваясь отдельным использованием природного газа», — поясняется в соответствующем документе. Также к данному предложению присоединились Греция, Италия и Польша. Европейские лидеры обсудят потолок цен 7 октября. Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые введут потолок цен на газ. Также в Турции уточняли, что после РФ ЕС попадет в газовую зависимость от турецкой страны. Западные страны ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Они также ограничили поставки российского газа в Европу, в связи с чем и столкнулись с последствиями — серьезным газовым кризисом.