Yeni Safak: после РФ ЕС попадет в газовую зависимость от Турции

Газопровод «Турецкий поток» стал важным для Евросоюза Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После отказа от прямых поставок газа из России Евросоюз будет покупать российские энергоресурсы у Турции и из-за этого попадет в зависимость еще и от газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Yeni Safak.

«Газовый коридор укрепляет позиции Турции как страны энергетической базы. Все решения для Европы, которая хочет обезопасить себя зимой, ведут в Турцию. Газопровод проекта „Турецкий поток“ стал одним из важных направлений транспортировки российского природного газа в Европу», — говорится в статье издания.

Отмечается также, что Турция играет ключевую роль в транспортировке азербайджанского газа. Это также является реальной альтернативой получения энергоресурсов для Европы.

Ранее часть стран ЕС полностью или частично отказалась от поставок газа из РФ. Это решение было принято в ключе введения санкций против России из-за начала специальной операции на Украине. Кроме того, российское правительство потребовало оплаты за газ рублями. После этого цены на энергоносители для европейцев взлетели и граждане начали жаловаться на то, что не могут оплатить счета за квартиру.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о переходе на частичную оплату поставок российского газа в рублях, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, страны в целом начнут стремиться к расчетам в национальных валютах, отмечает Пятый канал.