Компания Wildberries инвестирует в Тамбовскую область 8 млрд рублей

19 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Wildberries в Тамбовской области построит логистический центр Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тамбовской области будет построен логистический центр Wildberries, который позволит сократить логистические расходы местного бизнеса и увеличить его доходы. Об этом сообщила генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. «Глава Тамбовской области Максим Егоров и компания Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве и утвердили дорожную карту по строительству логистического комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта будет создано 5 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проект составят 8 миллиардов рублей», — заявили в пресс-службе губернатора Тамбовской области Максима Егорова. «Запуск нового крупного логистического центра Wildberries в регионе позволит местному бизнесу сократить свои расходы на транспортировку товаров и станет стимулом к дальнейшему росту его доходов через нашу платформу», — заявила Бакальчук. Она добавила, что это сотрудничество имеет большой потенциал, так как предприниматели Тамбовской области активно используют площадку Wildberries. Сейчас планируется строительство всей необходимо инфраструктуры необходимой для оптимальной работы логистического центра, а именно транспортная развязка и подключение к газовым и электрическим сетям. Впервые о желании реализовать проект было заявлено в 2020 году, но позже проект был заморожен.

В Тамбовской области будет построен логистический центр Wildberries, который позволит сократить логистические расходы местного бизнеса и увеличить его доходы. Об этом сообщила генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. «Глава Тамбовской области Максим Егоров и компания Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве и утвердили дорожную карту по строительству логистического комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта будет создано 5 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проект составят 8 миллиардов рублей», — заявили в пресс-службе губернатора Тамбовской области Максима Егорова. «Запуск нового крупного логистического центра Wildberries в регионе позволит местному бизнесу сократить свои расходы на транспортировку товаров и станет стимулом к дальнейшему росту его доходов через нашу платформу», — заявила Бакальчук. Она добавила, что это сотрудничество имеет большой потенциал, так как предприниматели Тамбовской области активно используют площадку Wildberries. Сейчас планируется строительство всей необходимо инфраструктуры необходимой для оптимальной работы логистического центра, а именно транспортная развязка и подключение к газовым и электрическим сетям. Впервые о желании реализовать проект было заявлено в 2020 году, но позже проект был заморожен.