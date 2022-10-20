20 октября 2022

Бойцы подразделения «Волга» поблагодарили волонтеров Златоуста. Видео

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Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!». Челябинск, наклейка, своих не бросаем, ржд, юужд
Златоустовцам сказали спасибо за продукты питания Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из подразделения «Волга» передали привет и поблагодарили общественников Златоуста (Челябинская область). Как следует из видео, груз с продуктами жители региона доставили через группу «Белгородский ангел».

«Подразделение „Волга“ благодарит группу „Белгородский ангел“ и его подразделения с дальнего, но такого близкого по духу Златоуста. Спасибо за вашу помощь», — сообщил военнослужащий в ролике из паблика «Наш Златоуста» во «ВКонтакте».

Как следует из белгородского telegram-канала, сообщество единомышленников помогает бойцам необходимыми им вещами. Три сообщения в канале посвящены продуктовым поставкам из Златоуста, за которые выражают благодарность. Помощь из города на юг России приходит по звонку и, как пишут авторы канала, не останавливается.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре на четырех территориях прошли референдумы. Большинство населения регионов высказалось в пользу присоединения к России. Закон о присоединении президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября.

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Военнослужащие из подразделения «Волга» передали привет и поблагодарили общественников Златоуста (Челябинская область). Как следует из видео, груз с продуктами жители региона доставили через группу «Белгородский ангел». «Подразделение „Волга“ благодарит группу „Белгородский ангел“ и его подразделения с дальнего, но такого близкого по духу Златоуста. Спасибо за вашу помощь», — сообщил военнослужащий в ролике из паблика «Наш Златоуста» во «ВКонтакте». Как следует из белгородского telegram-канала, сообщество единомышленников помогает бойцам необходимыми им вещами. Три сообщения в канале посвящены продуктовым поставкам из Златоуста, за которые выражают благодарность. Помощь из города на юг России приходит по звонку и, как пишут авторы канала, не останавливается. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре на четырех территориях прошли референдумы. Большинство населения регионов высказалось в пользу присоединения к России. Закон о присоединении президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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