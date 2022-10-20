Златоустовцам сказали спасибо за продукты питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из подразделения «Волга» передали привет и поблагодарили общественников Златоуста (Челябинская область). Как следует из видео, груз с продуктами жители региона доставили через группу «Белгородский ангел».

«Подразделение „Волга“ благодарит группу „Белгородский ангел“ и его подразделения с дальнего, но такого близкого по духу Златоуста. Спасибо за вашу помощь», — сообщил военнослужащий в ролике из паблика «Наш Златоуста» во «ВКонтакте».

Как следует из белгородского telegram-канала, сообщество единомышленников помогает бойцам необходимыми им вещами. Три сообщения в канале посвящены продуктовым поставкам из Златоуста, за которые выражают благодарность. Помощь из города на юг России приходит по звонку и, как пишут авторы канала, не останавливается.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре на четырех территориях прошли референдумы. Большинство населения регионов высказалось в пользу присоединения к России. Закон о присоединении президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября.