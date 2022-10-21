На промышленном предприятии в Белгороде начался крупный пожар после обстрела ВСУ

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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
В результате удара ВСУ пострадала женщина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Снаряд ВСУ попал в одно из промпредприятий Шебекинского городского округа (Белгородская область), после чего начался пожар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На одном из промышленных предприятий произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее Гладков сообщил о массированном обстреле ВСУ этого округа. Снаряды попали в детский сад, школу и жилые дома.

Пожар начался из-за прямого попадания снаряда
Фото:
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Снаряд ВСУ попал в одно из промпредприятий Шебекинского городского округа (Белгородская область), после чего начался пожар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «На одном из промышленных предприятий произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщил о массированном обстреле ВСУ этого округа. Снаряды попали в детский сад, школу и жилые дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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