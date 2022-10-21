На промышленном предприятии в Белгороде начался крупный пожар после обстрела ВСУ

В результате удара ВСУ пострадала женщина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Снаряд ВСУ попал в одно из промпредприятий Шебекинского городского округа (Белгородская область), после чего начался пожар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На одном из промышленных предприятий произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее Гладков сообщил о массированном обстреле ВСУ этого округа. Снаряды попали в детский сад, школу и жилые дома.
Пожар начался из-за прямого попадания снаряда
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