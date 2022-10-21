На промышленном предприятии в Белгороде начался крупный пожар после обстрела ВСУ

21 октября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

В результате удара ВСУ пострадала женщина Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снаряд ВСУ попал в одно из промпредприятий Шебекинского городского округа (Белгородская область), после чего начался пожар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «На одном из промышленных предприятий произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщил о массированном обстреле ВСУ этого округа. Снаряды попали в детский сад, школу и жилые дома. Пожар начался из-за прямого попадания снаряда Фото: telegram-канал Гладкова

Снаряд ВСУ попал в одно из промпредприятий Шебекинского городского округа (Белгородская область), после чего начался пожар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «На одном из промышленных предприятий произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщил о массированном обстреле ВСУ этого округа. Снаряды попали в детский сад, школу и жилые дома.