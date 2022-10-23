В Екатеринбурге шесть троллейбусных маршрутов сменят нумерацию, чтобы уйти от дублирования номеров маршрутов трамваев, автобусов и троллейбусов. Смена произойдет с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Мы продолжаем реализовывать нашу концепцию сквозной нумерации общественного транспорта. Планируется разграничить цифровые значения, присвоенные маршрутам, по видам общественного транспорта. Это даст возможность лучше ориентироваться в транспортной системе мегаполиса», — заявил заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Согласно плану администрации, номера с 1 по 20 будут принадлежать трамваям, с 20 по 40 — троллейбусам, остальные числа уйдут автобусам. Также планируется разграничить номера автобусов, которые работают в городе и подвозят пассажиров из отдаленных населенных пунктов.
«Например, номера автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров из отдаленных территорий до крупных пересадочных узлов, буду иметь большее числовое значение», — заявили в пресс-службе администрации. Первые изменения коснутся шесть троллейбусных маршрутов с 1 декабря. При этом маршрут движения не поменяется.
-
Маршрут №7 «Посадская-Академическая» станет №37 «Посадская — Академическая»;
-
№8 «Коммунистическая — Площадь 1-й Пятилетки — Коммунистическая» превратится в №38 «Коммунистическая — Площадь 1-й Пятилетки — Коммунистическая»;
-
№10 «Ильича — Площадь 1-й Пятилетки — Ильича» получит №30 «Ильича — Площадь 1-й Пятилетки — Ильича»;
-
№ 12 «Коммунистическая — Академическая» превратится в № 32 «Коммунистическая — Академическая»;
-
№ 15 «Ботаническая — Крауля заберет № 35 «Ботаническая — Крауля»;
-
№ 17 «Коммунистическая — Калининская» станет № 29 «Коммунистическая — Калининская».
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo