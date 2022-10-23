В Екатеринбурге шесть троллейбусных маршрутов сменят нумерацию

24 октября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Все троллейбусы со временем получат нумерацию маршрута в диапазоне от 20 до 40 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге шесть троллейбусных маршрутов сменят нумерацию, чтобы уйти от дублирования номеров маршрутов трамваев, автобусов и троллейбусов. Смена произойдет с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Мы продолжаем реализовывать нашу концепцию сквозной нумерации общественного транспорта. Планируется разграничить цифровые значения, присвоенные маршрутам, по видам общественного транспорта. Это даст возможность лучше ориентироваться в транспортной системе мегаполиса», — заявил заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов. Согласно плану администрации, номера с 1 по 20 будут принадлежать трамваям, с 20 по 40 — троллейбусам, остальные числа уйдут автобусам. Также планируется разграничить номера автобусов, которые работают в городе и подвозят пассажиров из отдаленных населенных пунктов. «Например, номера автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров из отдаленных территорий до крупных пересадочных узлов, буду иметь большее числовое значение», — заявили в пресс-службе администрации. Первые изменения коснутся шесть троллейбусных маршрутов с 1 декабря. При этом маршрут движения не поменяется. Маршрут №7 «Посадская-Академическая» станет №37 «Посадская — Академическая»;

№8 «Коммунистическая — Площадь 1-й Пятилетки — Коммунистическая» превратится в №38 «Коммунистическая — Площадь 1-й Пятилетки — Коммунистическая»;

№10 «Ильича — Площадь 1-й Пятилетки — Ильича» получит №30 «Ильича — Площадь 1-й Пятилетки — Ильича»;

№ 12 «Коммунистическая — Академическая» превратится в № 32 «Коммунистическая — Академическая»;

№ 15 «Ботаническая — Крауля заберет № 35 «Ботаническая — Крауля»;

№ 17 «Коммунистическая — Калининская» станет № 29 «Коммунистическая — Калининская».

В Екатеринбурге шесть троллейбусных маршрутов сменят нумерацию, чтобы уйти от дублирования номеров маршрутов трамваев, автобусов и троллейбусов. Смена произойдет с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Мы продолжаем реализовывать нашу концепцию сквозной нумерации общественного транспорта. Планируется разграничить цифровые значения, присвоенные маршрутам, по видам общественного транспорта. Это даст возможность лучше ориентироваться в транспортной системе мегаполиса», — заявил заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов. Согласно плану администрации, номера с 1 по 20 будут принадлежать трамваям, с 20 по 40 — троллейбусам, остальные числа уйдут автобусам. Также планируется разграничить номера автобусов, которые работают в городе и подвозят пассажиров из отдаленных населенных пунктов. «Например, номера автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров из отдаленных территорий до крупных пересадочных узлов, буду иметь большее числовое значение», — заявили в пресс-службе администрации. Первые изменения коснутся шесть троллейбусных маршрутов с 1 декабря. При этом маршрут движения не поменяется. Маршрут №7 «Посадская-Академическая» станет №37 «Посадская — Академическая»; №8 «Коммунистическая — Площадь 1-й Пятилетки — Коммунистическая» превратится в №38 «Коммунистическая — Площадь 1-й Пятилетки — Коммунистическая»; №10 «Ильича — Площадь 1-й Пятилетки — Ильича» получит №30 «Ильича — Площадь 1-й Пятилетки — Ильича»; № 12 «Коммунистическая — Академическая» превратится в № 32 «Коммунистическая — Академическая»; № 15 «Ботаническая — Крауля заберет № 35 «Ботаническая — Крауля»; № 17 «Коммунистическая — Калининская» станет № 29 «Коммунистическая — Калининская».