Польша готовит полигоны для американских HIMARS и F-35

27 октября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Польша постепенно наращивает численность своих военнослужащих Фото: miliman/pickupimage.com Польша готовит аэродромы для американских истребителей F-35 и полигоны для РСЗО HIMARS в рамках в расширения военной инфраструктуры. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «Новое вооружение и большее число солдат связаны с дополнительными инвестициями в инфраструктуру вооруженных сил… На территории 18-й механизированной дивизии появятся новые гаражи и здания казарм. Мы готовим также аэродромы для самолетов F-35 и полигоны для артиллерии HIMARS», — приводит слова министра ТАСС. Блащак отметил, что Польша постоянно инвестирует в новые объекты для нужд войск США, чтобы обеспечить немедленную переброску большого числа солдат из-за океана в случае возможной угрозы. Ранее сообщалось, что США планируют разместить реактивные системы залпового огня HIMARS на территории Польши, чтобы противодействовать России. Это делается в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях.

Польша готовит аэродромы для американских истребителей F-35 и полигоны для РСЗО HIMARS в рамках в расширения военной инфраструктуры. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «Новое вооружение и большее число солдат связаны с дополнительными инвестициями в инфраструктуру вооруженных сил… На территории 18-й механизированной дивизии появятся новые гаражи и здания казарм. Мы готовим также аэродромы для самолетов F-35 и полигоны для артиллерии HIMARS», — приводит слова министра ТАСС. Блащак отметил, что Польша постоянно инвестирует в новые объекты для нужд войск США, чтобы обеспечить немедленную переброску большого числа солдат из-за океана в случае возможной угрозы. Ранее сообщалось, что США планируют разместить реактивные системы залпового огня HIMARS на территории Польши, чтобы противодействовать России. Это делается в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях.