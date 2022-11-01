Кличко отказался от троллейбусов в Киеве ради экономии электричества

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Виды Екатеринбурга, троллейбус, гортранс, общественный транспорт, городской транспорт
В Киеве троллейбусы заменят автобусами Фото:
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В Киеве для экономии электричества перейдут с троллейбусов на автобусы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«С завтрашнего дня, со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он также поблагодарил жителей города, которые экономят электричество.

О подобных мерах также заявил мэр Харькова Игорь Терехов. «Транспортные маршруты будут автобусными», — отметил он в своем telegram-канале. Для экономии электроэнергии магазины, заправки и аптеки будут работать на генераторах, сообщил он.

Российская армия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины и военным объектам в связи со спецоперацией, сообщает Life. Из-за чего на Украине попросили жителей экономить электричество. В Харькове и Виннице открывают пункты обогрева на случай чрезвычайных ситуаций. В США обдумывают, как помочь Украине и обеспечить страну альтернативными источниками энергии, пишет деловое издание «Взгляд».

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В Киеве для экономии электричества перейдут с троллейбусов на автобусы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «С завтрашнего дня, со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он также поблагодарил жителей города, которые экономят электричество. О подобных мерах также заявил мэр Харькова Игорь Терехов. «Транспортные маршруты будут автобусными», — отметил он в своем telegram-канале. Для экономии электроэнергии магазины, заправки и аптеки будут работать на генераторах, сообщил он. Российская армия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины и военным объектам в связи со спецоперацией, сообщает Life. Из-за чего на Украине попросили жителей экономить электричество. В Харькове и Виннице открывают пункты обогрева на случай чрезвычайных ситуаций. В США обдумывают, как помочь Украине и обеспечить страну альтернативными источниками энергии, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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