Для жителей украинских городов открывают пункты обогрева

01 ноября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Пункты обогрева будут работать круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Виннице и Харькове открывают пункты обогревов из-за перебоев с электроснабжением. Об этом сообщили СМИ и мэр Харькова Игорь Терехов. «В Виннице на случай чрезвычайной ситуации с отоплением или перебоями с электроснабжением обустраивают городские пункты обогрева. Все помещения расположены на первом или цокольном этаже и имеют доступ к санузлам», — сообщается в telegram-канале телеканала «Пятый». В таких пунктах есть бесперебойное электроснабжение и доступ к интернету благодаря генератору. Он потребляет около 50 литров бензина, замена масла требуется через два дня работы. Также об открытии пункта обогрева сообщил мэр Харькова. По его словам, жители города смогут переждать там, пока энергетики устраняют неполадки. «Мы обеспечим в этих пунктах горячую пищу, воду и медикаменты в случае необходимости. Пункты будут работать круглосуточно», — написал Терехов в своем telegram-канале. Российская армия наносит удары по системам энергетики и военного управления Украины в ходе спецоперации. Две недели назад на Украине заявили о повреждении 40% энергетический инфраструктуры, передает RT. Укрэнерго попросило жителей экономить электричество, сообщает сайт MK.RU .

В Виннице и Харькове открывают пункты обогревов из-за перебоев с электроснабжением. Об этом сообщили СМИ и мэр Харькова Игорь Терехов. «В Виннице на случай чрезвычайной ситуации с отоплением или перебоями с электроснабжением обустраивают городские пункты обогрева. Все помещения расположены на первом или цокольном этаже и имеют доступ к санузлам», — сообщается в telegram-канале телеканала «Пятый». В таких пунктах есть бесперебойное электроснабжение и доступ к интернету благодаря генератору. Он потребляет около 50 литров бензина, замена масла требуется через два дня работы. Также об открытии пункта обогрева сообщил мэр Харькова. По его словам, жители города смогут переждать там, пока энергетики устраняют неполадки. «Мы обеспечим в этих пунктах горячую пищу, воду и медикаменты в случае необходимости. Пункты будут работать круглосуточно», — написал Терехов в своем telegram-канале. Российская армия наносит удары по системам энергетики и военного управления Украины в ходе спецоперации. Две недели назад на Украине заявили о повреждении 40% энергетический инфраструктуры, передает RT. Укрэнерго попросило жителей экономить электричество, сообщает сайт MK.RU.