Топ-менеджеры авиакомпании Utair попали под санкции Украины. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пассажир, ютэир, боинг 767, туризм, ютейр
В санкционном списке Украины оказалось руководство Utair Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Украина опубликовала список граждан Российской Федерации, попавших под санкции. Среди них топ-менеджеры и акционеры авиакомпании Utair и ее дочерних предприятий. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского правительства.

В перечне лиц, утвержденных указом президента Украины Владимира Зеленского, указаны генеральный директор ПАО «Ютейр» Андрей Мартиросов, финансовый директор Игорь Петров, директор административной службы Альберт Гайсин, вице-президент Алевтина Хайруллина, директор по качеству и экономическому развитию Михаил Юхновский. Также в список вошли Александр Стефанюк, директор АО «Ютейр — вертолетные услуги», а также директор АО «Ютейр Инжиниринг» Рашид Фараджаев и директор АО «Ютейр» Вячеслав Плясухин. Всем указанным в списке гражданам России запрещено выводить средства за пределы Украины, участвовать в приватизации, аренде государственного имущества, также запрещено совершать сделки с ценными бумагами. Срок действия запретов для всех один — пять лет.

Ранее URA.RU писало о политиках из ХМАО, попавших в санкционный список США. В списке оказались депутаты Госдумы Павел Завальный и Николай Новичков, а также член Совета Федерации РФ от Югры — Александр Новьюхов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Украина опубликовала список граждан Российской Федерации, попавших под санкции. Среди них топ-менеджеры и акционеры авиакомпании Utair и ее дочерних предприятий. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского правительства. В перечне лиц, утвержденных указом президента Украины Владимира Зеленского, указаны генеральный директор ПАО «Ютейр» Андрей Мартиросов, финансовый директор Игорь Петров, директор административной службы Альберт Гайсин, вице-президент Алевтина Хайруллина, директор по качеству и экономическому развитию Михаил Юхновский. Также в список вошли Александр Стефанюк, директор АО «Ютейр — вертолетные услуги», а также директор АО «Ютейр Инжиниринг» Рашид Фараджаев и директор АО «Ютейр» Вячеслав Плясухин. Всем указанным в списке гражданам России запрещено выводить средства за пределы Украины, участвовать в приватизации, аренде государственного имущества, также запрещено совершать сделки с ценными бумагами. Срок действия запретов для всех один — пять лет. Ранее URA.RU писало о политиках из ХМАО, попавших в санкционный список США. В списке оказались депутаты Госдумы Павел Завальный и Николай Новичков, а также член Совета Федерации РФ от Югры — Александр Новьюхов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...