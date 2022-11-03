Топ-менеджеры авиакомпании Utair попали под санкции Украины. Список

03 ноября 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

В санкционном списке Украины оказалось руководство Utair Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украина опубликовала список граждан Российской Федерации, попавших под санкции. Среди них топ-менеджеры и акционеры авиакомпании Utair и ее дочерних предприятий. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского правительства. В перечне лиц, утвержденных указом президента Украины Владимира Зеленского, указаны генеральный директор ПАО «Ютейр» Андрей Мартиросов, финансовый директор Игорь Петров, директор административной службы Альберт Гайсин, вице-президент Алевтина Хайруллина, директор по качеству и экономическому развитию Михаил Юхновский. Также в список вошли Александр Стефанюк, директор АО «Ютейр — вертолетные услуги», а также директор АО «Ютейр Инжиниринг» Рашид Фараджаев и директор АО «Ютейр» Вячеслав Плясухин. Всем указанным в списке гражданам России запрещено выводить средства за пределы Украины, участвовать в приватизации, аренде государственного имущества, также запрещено совершать сделки с ценными бумагами. Срок действия запретов для всех один — пять лет. Ранее URA.RU писало о политиках из ХМАО, попавших в санкционный список США. В списке оказались депутаты Госдумы Павел Завальный и Николай Новичков, а также член Совета Федерации РФ от Югры — Александр Новьюхов.

Украина опубликовала список граждан Российской Федерации, попавших под санкции. Среди них топ-менеджеры и акционеры авиакомпании Utair и ее дочерних предприятий. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского правительства. В перечне лиц, утвержденных указом президента Украины Владимира Зеленского, указаны генеральный директор ПАО «Ютейр» Андрей Мартиросов, финансовый директор Игорь Петров, директор административной службы Альберт Гайсин, вице-президент Алевтина Хайруллина, директор по качеству и экономическому развитию Михаил Юхновский. Также в список вошли Александр Стефанюк, директор АО «Ютейр — вертолетные услуги», а также директор АО «Ютейр Инжиниринг» Рашид Фараджаев и директор АО «Ютейр» Вячеслав Плясухин. Всем указанным в списке гражданам России запрещено выводить средства за пределы Украины, участвовать в приватизации, аренде государственного имущества, также запрещено совершать сделки с ценными бумагами. Срок действия запретов для всех один — пять лет. Ранее URA.RU писало о политиках из ХМАО, попавших в санкционный список США. В списке оказались депутаты Госдумы Павел Завальный и Николай Новичков, а также член Совета Федерации РФ от Югры — Александр Новьюхов.