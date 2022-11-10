В Троицке осужден экс-силовик, «крышевавший» контрафактный бизнес родственника

В Троицке осужден экс-силовик, покрывавший контрафактный бизнес родственника

11 ноября 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Экс-полицейского приговорили к 4-м годам лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области экс-сотрудник полиции, «крышевавший» торговлю своего родственника контрафактными сигаретами и алкоголем, отправится в колонию на 4 года. Такое решение вынес 11 ноября городской суд Троицка, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «Родственник оперативника отдела по борьбе с экономической преступностью в Троицке торговал контрафактным алкоголем и табаком. Бывший полицейский содействовал ему в этом: сообщал о проверках в торговых точках, где продавали контрафакт, либо фальсифицировал материалы проверок. Все пресекли в феврале 2021 года сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности областного полицейского главка при содействии коллег из регионального УФСБ», — рассказал инсайдер. По его словам, в отношении бывшего полицейского возбудили сразу три уголовных дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование закончилось обвинительным и приговором. «Указанный сотрудник был немедленно отстранен от занимаемой должности. После этого его уволили из органов МВД по отрицательным основаниям, а теперь он понесет заслуженное наказание. Сотрудники собственной безопасности продолжают работу по выявлению в рядах органов внутренних дел лиц, преступающих свой долг», — ответили на запрос URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В Челябинской области экс-сотрудник полиции, «крышевавший» торговлю своего родственника контрафактными сигаретами и алкоголем, отправится в колонию на 4 года. Такое решение вынес 11 ноября городской суд Троицка, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «Родственник оперативника отдела по борьбе с экономической преступностью в Троицке торговал контрафактным алкоголем и табаком. Бывший полицейский содействовал ему в этом: сообщал о проверках в торговых точках, где продавали контрафакт, либо фальсифицировал материалы проверок. Все пресекли в феврале 2021 года сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности областного полицейского главка при содействии коллег из регионального УФСБ», — рассказал инсайдер. По его словам, в отношении бывшего полицейского возбудили сразу три уголовных дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование закончилось обвинительным и приговором. «Указанный сотрудник был немедленно отстранен от занимаемой должности. После этого его уволили из органов МВД по отрицательным основаниям, а теперь он понесет заслуженное наказание. Сотрудники собственной безопасности продолжают работу по выявлению в рядах органов внутренних дел лиц, преступающих свой долг», — ответили на запрос URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.