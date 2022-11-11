Лондон решил не запрещать поставки металла из России

12 ноября 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

LME не планирует ограничивать торговлю и хранение российского металла Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Лондонская биржа металлов (LME) не планирует ограничивать торговлю и хранение российского металла. Об этом сообщается на сайте биржы. «Лондонская биржа металлов не предлагает ни запрещать выдачу гарантий на новый российский металл, ни устанавливать ограничения на количество запасов, размещенных на складах», — приводит заявление биржи Reuters. LME провела опрос среди участников рынка. Представители биржи отметили, что будут регулярно отчитываться о количестве российского металла на складах. РФ — крупнейший производитель никеля и алюминия. Ранее Лондонская биржа металлов ограничила новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и Челябинского цинкового завода, одной из дочерних компаний УГМК. Ограничения ввели после того, как основатель и президент УГМК Искандера Махмудова попал в санкционный список Великобритании.

Лондонская биржа металлов (LME) не планирует ограничивать торговлю и хранение российского металла. Об этом сообщается на сайте биржы. «Лондонская биржа металлов не предлагает ни запрещать выдачу гарантий на новый российский металл, ни устанавливать ограничения на количество запасов, размещенных на складах», — приводит заявление биржи Reuters. LME провела опрос среди участников рынка. Представители биржи отметили, что будут регулярно отчитываться о количестве российского металла на складах. РФ — крупнейший производитель никеля и алюминия. Ранее Лондонская биржа металлов ограничила новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и Челябинского цинкового завода, одной из дочерних компаний УГМК. Ограничения ввели после того, как основатель и президент УГМК Искандера Махмудова попал в санкционный список Великобритании.