Лондонская биржа металлов ограничит поставки цинка и меди от УГМК

06 октября 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Под санкции также попал Челябинский цинковый завод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лондонская биржа металлов (LME) ограничит новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и Челябинского цинкового завода, одной из дочерних компаний УГМК. Об этом пишет издание Bloomberg. «Лондонская биржа металлов ограничит новые поставки меди и цинка российской Уральской горно-металлургической компании и одной из ее дочерних компаний. Этот шаг является самым значительным ограничением поставок из России на главный мировой рынок», — говорится в сообщении. Ограничения на поставки ввели после того, как Великобритания 26 сентября включила основателя и президента УГМК Искандера Махмудова в санкционный список. «Начиная с этого момента, металл от УГМК или ее дочерней компании может поставляться на склады LME только в том случае, если президент компании сможет доказать бирже, что он продал все активы до того, как попал под санкции», — пишет Bloomberg. Искандер Махмудов попал под санкции 26 сентября. Но в марте 2022 года пресс-служба УГМК сообщила, что Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром компании и вышел из совета директоров. Это произошло после того, как Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил завод «Уралэлектромедь» («дочка» УГМК) статуса надежного поставщика. В июле под санкции Евросоюза попал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Сразу после этого он оставил пост, выводя холдинг из-под удара.

Лондонская биржа металлов (LME) ограничит новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и Челябинского цинкового завода, одной из дочерних компаний УГМК. Об этом пишет издание Bloomberg. «Лондонская биржа металлов ограничит новые поставки меди и цинка российской Уральской горно-металлургической компании и одной из ее дочерних компаний. Этот шаг является самым значительным ограничением поставок из России на главный мировой рынок», — говорится в сообщении. Ограничения на поставки ввели после того, как Великобритания 26 сентября включила основателя и президента УГМК Искандера Махмудова в санкционный список. «Начиная с этого момента, металл от УГМК или ее дочерней компании может поставляться на склады LME только в том случае, если президент компании сможет доказать бирже, что он продал все активы до того, как попал под санкции», — пишет Bloomberg. Искандер Махмудов попал под санкции 26 сентября. Но в марте 2022 года пресс-служба УГМК сообщила, что Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром компании и вышел из совета директоров. Это произошло после того, как Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил завод «Уралэлектромедь» («дочка» УГМК) статуса надежного поставщика. В июле под санкции Евросоюза попал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Сразу после этого он оставил пост, выводя холдинг из-под удара.