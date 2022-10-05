05 октября 2022

Лондонская биржа металлов ограничит поставки цинка и меди от УГМК

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Посещение Полномочным представителем Президента России Николаем Цукановым Челябинского цинкового завода. Челябинск, угмк, кислородная станция, цинковый завод
Под санкции также попал Челябинский цинковый завод Фото:
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Лондонская биржа металлов (LME) ограничит новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и Челябинского цинкового завода, одной из дочерних компаний УГМК. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Лондонская биржа металлов ограничит новые поставки меди и цинка российской Уральской горно-металлургической компании и одной из ее дочерних компаний. Этот шаг является самым значительным ограничением поставок из России на главный мировой рынок», — говорится в сообщении.

Ограничения на поставки ввели после того, как Великобритания 26 сентября включила основателя и президента УГМК Искандера Махмудова в санкционный список. «Начиная с этого момента, металл от УГМК или ее дочерней компании может поставляться на склады LME только в том случае, если президент компании сможет доказать бирже, что он продал все активы до того, как попал под санкции», — пишет Bloomberg.

Искандер Махмудов попал под санкции 26 сентября. Но в марте 2022 года пресс-служба УГМК сообщила, что Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром компании и вышел из совета директоров. Это произошло после того, как Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил завод «Уралэлектромедь» («дочка» УГМК) статуса надежного поставщика.

В июле под санкции Евросоюза попал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Сразу после этого он оставил пост, выводя холдинг из-под удара.

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Лондонская биржа металлов (LME) ограничит новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и Челябинского цинкового завода, одной из дочерних компаний УГМК. Об этом пишет издание Bloomberg. «Лондонская биржа металлов ограничит новые поставки меди и цинка российской Уральской горно-металлургической компании и одной из ее дочерних компаний. Этот шаг является самым значительным ограничением поставок из России на главный мировой рынок», — говорится в сообщении. Ограничения на поставки ввели после того, как Великобритания 26 сентября включила основателя и президента УГМК Искандера Махмудова в санкционный список. «Начиная с этого момента, металл от УГМК или ее дочерней компании может поставляться на склады LME только в том случае, если президент компании сможет доказать бирже, что он продал все активы до того, как попал под санкции», — пишет Bloomberg. Искандер Махмудов попал под санкции 26 сентября. Но в марте 2022 года пресс-служба УГМК сообщила, что Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром компании и вышел из совета директоров. Это произошло после того, как Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил завод «Уралэлектромедь» («дочка» УГМК) статуса надежного поставщика. В июле под санкции Евросоюза попал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Сразу после этого он оставил пост, выводя холдинг из-под удара.
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