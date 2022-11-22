ООН подключилась к делу о расстреле российских военных в плену ВСУ

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Инцидент в Макеевке с российскими военнопленными должен должны быть тщательно расследован ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Убийство российских военнопленных украинскими бойцами должны быть расследованы ООН. Об этом сообщил представитель организации.

«Сообщения об убийстве украинцами военнопленных должны быть тщательно расследованы ООН. В организации обеспокоены любыми нарушениями прав человека», — пояснили в организации. Слова ее представителя приводит РИА Новости.

Ранее Украина обвинила российских солдат в том, что их расстреляли в плену. ООН также отреагировала на расстрел, призывая тщательно расследовать инцидент.

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Убийство российских военнопленных украинскими бойцами должны быть расследованы ООН. Об этом сообщил представитель организации. «Сообщения об убийстве украинцами военнопленных должны быть тщательно расследованы ООН. В организации обеспокоены любыми нарушениями прав человека», — пояснили в организации. Слова ее представителя приводит РИА Новости. Ранее Украина обвинила российских солдат в том, что их расстреляли в плену. ООН также отреагировала на расстрел, призывая тщательно расследовать инцидент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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