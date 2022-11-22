ООН подключилась к делу о расстреле российских военных в плену ВСУ

Инцидент в Макеевке с российскими военнопленными должен должны быть тщательно расследован ООН
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Убийство российских военнопленных украинскими бойцами должны быть расследованы ООН. Об этом сообщил представитель организации.
«Сообщения об убийстве украинцами военнопленных должны быть тщательно расследованы ООН. В организации обеспокоены любыми нарушениями прав человека», — пояснили в организации. Слова ее представителя приводит РИА Новости.
Ранее Украина обвинила российских солдат в том, что их расстреляли в плену. ООН также отреагировала на расстрел, призывая тщательно расследовать инцидент.