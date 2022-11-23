Euractiv: глава Генштаба ВС РФ заключил сделку с главным военным НАТО

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, герасимов валерий
Герасимов достиг договоренности с Бауэром, сообщает Euractiv Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достиг договоренности с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром в вопросе передвижений судов возле Черного моря. Об этом сообщает Euractiv.

«Два военных чиновника недавно договорились „быть осторожными“. Особенно с кораблями, которые не плавают в непосредственной близости друг от друга в Черном море, чтобы избежать „несчастных случаев“», — пишет издание, ссылаясь на источник в НАТО.

В Euractiv пояснили, что переговоры велись в рамках «кризисной ячейки», созданной Россией и США в начале российско-украинского конфликта. Она служит для «урегулированию конфликтов на военно-политическом уровне» и помогает избегать опасных ситуаций «в воздухе или на море по всему миру».

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Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достиг договоренности с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром в вопросе передвижений судов возле Черного моря. Об этом сообщает Euractiv. «Два военных чиновника недавно договорились „быть осторожными“. Особенно с кораблями, которые не плавают в непосредственной близости друг от друга в Черном море, чтобы избежать „несчастных случаев“», — пишет издание, ссылаясь на источник в НАТО. В Euractiv пояснили, что переговоры велись в рамках «кризисной ячейки», созданной Россией и США в начале российско-украинского конфликта. Она служит для «урегулированию конфликтов на военно-политическом уровне» и помогает избегать опасных ситуаций «в воздухе или на море по всему миру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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