Euractiv: глава Генштаба ВС РФ заключил сделку с главным военным НАТО

23 ноября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Герасимов достиг договоренности с Бауэром, сообщает Euractiv Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достиг договоренности с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром в вопросе передвижений судов возле Черного моря. Об этом сообщает Euractiv. «Два военных чиновника недавно договорились „быть осторожными“. Особенно с кораблями, которые не плавают в непосредственной близости друг от друга в Черном море, чтобы избежать „несчастных случаев“», — пишет издание, ссылаясь на источник в НАТО. В Euractiv пояснили, что переговоры велись в рамках «кризисной ячейки», созданной Россией и США в начале российско-украинского конфликта. Она служит для «урегулированию конфликтов на военно-политическом уровне» и помогает избегать опасных ситуаций «в воздухе или на море по всему миру».

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достиг договоренности с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром в вопросе передвижений судов возле Черного моря. Об этом сообщает Euractiv. «Два военных чиновника недавно договорились „быть осторожными“. Особенно с кораблями, которые не плавают в непосредственной близости друг от друга в Черном море, чтобы избежать „несчастных случаев“», — пишет издание, ссылаясь на источник в НАТО. В Euractiv пояснили, что переговоры велись в рамках «кризисной ячейки», созданной Россией и США в начале российско-украинского конфликта. Она служит для «урегулированию конфликтов на военно-политическом уровне» и помогает избегать опасных ситуаций «в воздухе или на море по всему миру».