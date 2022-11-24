Украинские силовики казнили в Херсоне более сотни мирных жителей

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Расстреляно не менее 100 человек, еще 200 пропали без вести Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники украинских силовых структур в Херсоне расстреляли не менее 100 человек, еще 200 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.

«Сейчас, по нашей информации, в Херсоне как минимум 100 человек убито без суда и следствия», — цитирует Малькевича ТАСС. Он добавил, что еще около 200 человек пропали без вести. Задержания в городе происходят ежедневно.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Херсоне расстреляли родителей студентки, которая уехала из города учиться в Крым. Ситуация, до которой власти Украины довели город Херсон, оценивается как гуманитарная катастрофа, передает RT.

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Сотрудники украинских силовых структур в Херсоне расстреляли не менее 100 человек, еще 200 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич. «Сейчас, по нашей информации, в Херсоне как минимум 100 человек убито без суда и следствия», — цитирует Малькевича ТАСС. Он добавил, что еще около 200 человек пропали без вести. Задержания в городе происходят ежедневно. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Херсоне расстреляли родителей студентки, которая уехала из города учиться в Крым. Ситуация, до которой власти Украины довели город Херсон, оценивается как гуманитарная катастрофа, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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