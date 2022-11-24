Украинские силовики казнили в Херсоне более сотни мирных жителей

Расстреляно не менее 100 человек, еще 200 пропали без вести
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сотрудники украинских силовых структур в Херсоне расстреляли не менее 100 человек, еще 200 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.
«Сейчас, по нашей информации, в Херсоне как минимум 100 человек убито без суда и следствия», — цитирует Малькевича ТАСС. Он добавил, что еще около 200 человек пропали без вести. Задержания в городе происходят ежедневно.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Херсоне расстреляли родителей студентки, которая уехала из города учиться в Крым. Ситуация, до которой власти Украины довели город Херсон, оценивается как гуманитарная катастрофа, передает RT.