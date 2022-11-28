Челябинские волонтеры собирают деньги на прицелы для мобилизованных

Стоимость одного прицела — 350 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Волонтеры в Трехгорном (Челябинская область) собирают средства на покупку тепловизорных прицелов для мобилизованных. Необходимо порядка 1,4 млн рублей.

«Четыре бойца из Трехгорного, проходящие боевую подготовку в Чебаркуле, просят помощи. Им в короткие сроки нужно купить или собрать средства на очень дорогую, но очень важную вещь — тепловизорный прицел IRAY SAIM SCH 50», — сообщается в паблике «Подслушано Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточняют, что стоимость одного прицела — около 350 тысяч рублей. Средства нужны на закупку четырех прицелов. Пока собрано только 60 тысяч рублей.

Ранее волонтеры из Копейска за сутки собрали 350 тысяч на тепловизорный прицел. Он был куплен в Москве. Поставщик сделал скидку и снизил цену до 329 тысяч рублей. Прицел был доставлен в зону СВО. С началом спецоперации на Украине начали работать пункты сбора, куда каждый желающий может принести вещи или продукты. Со сборных пунктов продовольствие и снаряжение отправляется в район СВО и передается военнослужащим.