Эрдоган попросил Путина вмешаться в спецоперацию в Сирии

Aksam: Эрдоган призвал Россию к созданию 30-километрового коридора безопасности на границе Турции с Сирией

11 декабря 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Эрдоган попросил помощи у Путина в спецоперации с Сирией Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Эрдоган попросил вмешаться в конфликт с Сирией президента России Владимира Путина. О помощи Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с Путиным. «В соответствии с Сочинским соглашением 2019 года важно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров на севере Сирии», — сказал Эрдоган. Его слова приводит Aksam . Также президент Турции подтвердил «важность и срочность» создания коридора. Москва подтвердила, что российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом. «Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты», — говорится на сайте Кремля . Отмечается, что телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся после того, как Турция 13 ноября нанесла воздушные и артиллерийские удары по Сирии и Ираку в ответ на взрыв бомбы в Стамбуле. После чего Минобороны Турции подтвердили удары по террористам в Сирии и Ираке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган попросил вмешаться в конфликт с Сирией президента России Владимира Путина. О помощи Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с Путиным. «В соответствии с Сочинским соглашением 2019 года важно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров на севере Сирии», — сказал Эрдоган. Его слова приводит Aksam. Также президент Турции подтвердил «важность и срочность» создания коридора. Москва подтвердила, что российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом. «Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся после того, как Турция 13 ноября нанесла воздушные и артиллерийские удары по Сирии и Ираку в ответ на взрыв бомбы в Стамбуле. После чего Минобороны Турции подтвердили удары по террористам в Сирии и Ираке.