Из Челябинска отправили комплект оборудования для нового фрегата ВМФ России

12 декабря 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Челябинцы отправили заказчику радары для фрегата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятие АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина из Челябинска изготовило комплект радаров для военного корабля. Как URA.RU сообщила первый заместитель гендиректора Елена Сальникова, технологический цикл по изготовлению радаров составил 18 месяцев. «Изготовили комплекс для серийного фрегата проекта 22350. На создание ушло полтора года», — заявила URA.RU Сальникова. Изделие измеряет координаты с помощью сигналов, через антенны передаются команды, поступают запросы необходимой специалистам корабля информации. Навигационное оборудование помогает передать летчикам военных вертолетов местоположение корабля, курс фрегата, его скорость. Военные на корабле, в свою очередь, получают данные и координаты летной машины. Четырехпостовая антенна определяет место и привод на посадку. Модули при работе обеспечивают круговой обзор. Ранее челябинцы изготовили шесть подобных изделий. Производственные планы предусматривают изготовление еще порядка десяти таких же комплексов. Предприятие является изготовителем продукции для гражданских и военных заказчиков. Компания по заказу Военно-морских сил Индии изготовила три комплекса радиолокаторов «Резистор-Э». Часть продукции в настоящее время проходит швартовные испытания.

Предприятие АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина из Челябинска изготовило комплект радаров для военного корабля. Как URA.RU сообщила первый заместитель гендиректора Елена Сальникова, технологический цикл по изготовлению радаров составил 18 месяцев. «Изготовили комплекс для серийного фрегата проекта 22350. На создание ушло полтора года», — заявила URA.RU Сальникова. Изделие измеряет координаты с помощью сигналов, через антенны передаются команды, поступают запросы необходимой специалистам корабля информации. Навигационное оборудование помогает передать летчикам военных вертолетов местоположение корабля, курс фрегата, его скорость. Военные на корабле, в свою очередь, получают данные и координаты летной машины. Четырехпостовая антенна определяет место и привод на посадку. Модули при работе обеспечивают круговой обзор. Ранее челябинцы изготовили шесть подобных изделий. Производственные планы предусматривают изготовление еще порядка десяти таких же комплексов. Предприятие является изготовителем продукции для гражданских и военных заказчиков. Компания по заказу Военно-морских сил Индии изготовила три комплекса радиолокаторов «Резистор-Э». Часть продукции в настоящее время проходит швартовные испытания.