Новый координатор ЛДПР в «тюменской матрешке» готов идти на компромиссы с властью

Депутат Госдумы Марков в качестве куратора тюменского ЛДПР готов идти на компромиссы с властью

14 декабря 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Евгений Марков: курс на консолидацию, но неудобные вопросы останутся Фото: Александр Елизаров © URA.RU Новый координатор тюменского отделения ЛДПР, депутат Госдумы Евгений Марков приступивший к обязанностям, настроен на политическую консолидацию с властями, но обещает продолжить задавать неудобные вопросы. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU «Моя координация Тюменского отделения ЛДПР будет проходить, исходя из политических требований, продиктованных временем. Это консолидация общества на фоне специальной военной операции. Сейчас не время жесткого оппозиционного противостояние с властями, но это не значит, что не будет неудобных вопросов», — сказал Марков. В конце декабря Марков собирается посетить Ханты-Мансийск, где встретится с однопартийцами и чиновниками из окружного правительства. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Парламентарий, курирующий все три региона «тюменской матрешки», должен усилить работу регионального отделения партии.

Новый координатор тюменского отделения ЛДПР, депутат Госдумы Евгений Марков приступивший к обязанностям, настроен на политическую консолидацию с властями, но обещает продолжить задавать неудобные вопросы. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU «Моя координация Тюменского отделения ЛДПР будет проходить, исходя из политических требований, продиктованных временем. Это консолидация общества на фоне специальной военной операции. Сейчас не время жесткого оппозиционного противостояние с властями, но это не значит, что не будет неудобных вопросов», — сказал Марков. В конце декабря Марков собирается посетить Ханты-Мансийск, где встретится с однопартийцами и чиновниками из окружного правительства. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Парламентарий, курирующий все три региона «тюменской матрешки», должен усилить работу регионального отделения партии.