12 декабря 2022

Депутат Госдумы Марков возглавил тюменское отделение ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дума ХМАО. Комитеты. 24 сентября 2014, марков евгений
Евгений Марков возглавил тюменское региональное отделение ЛДПР Фото:

Депутат Госдумы Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии.

«Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Парламентарий, курирующий все три региона „тюменской матрешки“, должен усилить работу регионального отделения партии», — говорится в сообщении.

Ранее координатором регионального отделения ЛДПР был Александр Яковенко. Он заменил в гордуме Олега Касьянова, умершего 5 декабря 2021 года.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Депутат Госдумы Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии. «Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Парламентарий, курирующий все три региона „тюменской матрешки“, должен усилить работу регионального отделения партии», — говорится в сообщении. Ранее координатором регионального отделения ЛДПР был Александр Яковенко. Он заменил в гордуме Олега Касьянова, умершего 5 декабря 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...