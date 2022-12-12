Депутат Госдумы Марков возглавил тюменское отделение ЛДПР

12 декабря 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Евгений Марков возглавил тюменское региональное отделение ЛДПР Фото: Евгений Листюк © URA.RU Депутат Госдумы Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии. «Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Парламентарий, курирующий все три региона „тюменской матрешки“, должен усилить работу регионального отделения партии», — говорится в сообщении. Ранее координатором регионального отделения ЛДПР был Александр Яковенко. Он заменил в гордуме Олега Касьянова, умершего 5 декабря 2021 года.

Депутат Госдумы Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии. «Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР. Парламентарий, курирующий все три региона „тюменской матрешки“, должен усилить работу регионального отделения партии», — говорится в сообщении. Ранее координатором регионального отделения ЛДПР был Александр Яковенко. Он заменил в гордуме Олега Касьянова, умершего 5 декабря 2021 года.