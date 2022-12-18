Родители в Челябинске пожаловались, что их детей бьют на уроках в школе

19 декабря 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Педагог истории оскорбляет детей на уроках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители учащихся одной из челябинских школ пожаловались на преподавательницу истории, которая якобы оскорбляет и избивает детей. Руководство школы обещало уволить учителя, но она продолжает работать. «Дети подвергаются постоянному физическому и психологическому насилию со стороны учителя истории с 2021 года. Детей называют „тупоголовыми“, „сиротами казанскими“, а их родителей — „ни на что не способными алкашами“», — говорится в письме родителей, которое опубликовано в telegram-канале «АЧН». Со слов родителей, одного из школьников педагог ударила кулаком в лицо, после чего было всеобщее собрание. Учительница обещали уволить, но она работает до сих пор. Письмо адресовано губернатору Алексею Текслеру, в прокуратуру и директору учебного заведения. Редакция URA.RU направила запрос в комитет по делам образования города Челябинска и саму школу. Как только комментарии поступят, он будет опубликованы.

Родители учащихся одной из челябинских школ пожаловались на преподавательницу истории, которая якобы оскорбляет и избивает детей. Руководство школы обещало уволить учителя, но она продолжает работать. «Дети подвергаются постоянному физическому и психологическому насилию со стороны учителя истории с 2021 года. Детей называют „тупоголовыми“, „сиротами казанскими“, а их родителей — „ни на что не способными алкашами“», — говорится в письме родителей, которое опубликовано в telegram-канале «АЧН». Со слов родителей, одного из школьников педагог ударила кулаком в лицо, после чего было всеобщее собрание. Учительница обещали уволить, но она работает до сих пор. Письмо адресовано губернатору Алексею Текслеру, в прокуратуру и директору учебного заведения. Редакция URA.RU направила запрос в комитет по делам образования города Челябинска и саму школу. Как только комментарии поступят, он будет опубликованы.