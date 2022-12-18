18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Родители в Челябинске пожаловались, что их детей бьют на уроках в школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Педагог истории оскорбляет детей на уроках Фото:

Родители учащихся одной из челябинских школ пожаловались на преподавательницу истории, которая якобы оскорбляет и избивает детей. Руководство школы обещало уволить учителя, но она продолжает работать.

«Дети подвергаются постоянному физическому и психологическому насилию со стороны учителя истории с 2021 года. Детей называют „тупоголовыми“, „сиротами казанскими“, а их родителей — „ни на что не способными алкашами“», — говорится в письме родителей, которое опубликовано в telegram-канале «АЧН».

Со слов родителей, одного из школьников педагог ударила кулаком в лицо, после чего было всеобщее собрание. Учительница обещали уволить, но она работает до сих пор. Письмо адресовано губернатору Алексею Текслеру, в прокуратуру и директору учебного заведения. Редакция URA.RU направила запрос в комитет по делам образования города Челябинска и саму школу. Как только комментарии поступят, он будет опубликованы.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

Родители учащихся одной из челябинских школ пожаловались на преподавательницу истории, которая якобы оскорбляет и избивает детей. Руководство школы обещало уволить учителя, но она продолжает работать. «Дети подвергаются постоянному физическому и психологическому насилию со стороны учителя истории с 2021 года. Детей называют „тупоголовыми“, „сиротами казанскими“, а их родителей — „ни на что не способными алкашами“», — говорится в письме родителей, которое опубликовано в telegram-канале «АЧН». Со слов родителей, одного из школьников педагог ударила кулаком в лицо, после чего было всеобщее собрание. Учительница обещали уволить, но она работает до сих пор. Письмо адресовано губернатору Алексею Текслеру, в прокуратуру и директору учебного заведения. Редакция URA.RU направила запрос в комитет по делам образования города Челябинска и саму школу. Как только комментарии поступят, он будет опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...