Родители в Челябинске пожаловались, что их детей бьют на уроках в школе

Родители учащихся одной из челябинских школ пожаловались на преподавательницу истории, которая якобы оскорбляет и избивает детей. Руководство школы обещало уволить учителя, но она продолжает работать.
«Дети подвергаются постоянному физическому и психологическому насилию со стороны учителя истории с 2021 года. Детей называют „тупоголовыми“, „сиротами казанскими“, а их родителей — „ни на что не способными алкашами“», — говорится в письме родителей, которое опубликовано в telegram-канале «АЧН».
Со слов родителей, одного из школьников педагог ударила кулаком в лицо, после чего было всеобщее собрание. Учительница обещали уволить, но она работает до сих пор. Письмо адресовано губернатору Алексею Текслеру, в прокуратуру и директору учебного заведения. Редакция URA.RU направила запрос в комитет по делам образования города Челябинска и саму школу. Как только комментарии поступят, он будет опубликованы.
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