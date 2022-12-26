Академик НАН Украины предупредила о катастрофическом падении рождаемости в стране

27 декабря 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

За последние годы на Украине резко упала рождаемость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За последнее десятилетие на Украине сократилась рождаемость, так в 2021 году на одну женщину приходилось по одному ребенку, а такого значения недостаточно для прироста населения. В этом году показатель еще меньше, сообщила директор института демографии, академик национальной академии наук Украины Элла Либанова. «В 2021 году показатель [рождаемости] на Украине составил 1,1, а в нынешнем году — еще меньше. Следующий год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов», — цитирует Эллу Либанову агентство «Укринформ». Она связывает сокращение населения не только с военными потерями, но и с ухудшением условий жизни в стране. Кроме того, по данным ООН на август текущего года, Украину покинуло более 10 млн человек. Ранее URA.RU сообщало, что год назад на Украине было проведено демографическое исследование. Результаты выявили сокращение населения республики на 20%.

За последнее десятилетие на Украине сократилась рождаемость, так в 2021 году на одну женщину приходилось по одному ребенку, а такого значения недостаточно для прироста населения. В этом году показатель еще меньше, сообщила директор института демографии, академик национальной академии наук Украины Элла Либанова. «В 2021 году показатель [рождаемости] на Украине составил 1,1, а в нынешнем году — еще меньше. Следующий год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов», — цитирует Эллу Либанову агентство «Укринформ». Она связывает сокращение населения не только с военными потерями, но и с ухудшением условий жизни в стране. Кроме того, по данным ООН на август текущего года, Украину покинуло более 10 млн человек. Ранее URA.RU сообщало, что год назад на Украине было проведено демографическое исследование. Результаты выявили сокращение населения республики на 20%.