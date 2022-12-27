Полпред Якушев дал установки подчиненным на 2023 год

27 декабря 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев подвел итоги 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев обратился к главным федеральным инспекторам, дав им установку решать задачи, поставленные президентом. С соответствующей речью он обратился к подчиненным во время совещания. «По ряду отраслей наблюдается определенный спад, но это не критично. 2023 год будет не менее напряженным. Нужно продолжать активную работу. Сообща решать те задачи, которые ставит глава государства, и добиваться максимальной эффективности», — приводятся слова Якушева на сайте полпредства. Полпред подчеркнул, что в 2022 году регионы УрФО столкнулись с серьезными проблемы, аналогов которых еще не было, однако все они были решены. В экономической сфере регионы выстояли и объединили усилия бизнесменов, представителей власти и общественности. Кроме этого, Якушев на совещании подвел итоги 2022 года. Полпред рассказал о достижениях в области рынка труда, здравоохранения и проблем с обманутыми дольщиками.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев обратился к главным федеральным инспекторам, дав им установку решать задачи, поставленные президентом. С соответствующей речью он обратился к подчиненным во время совещания. «По ряду отраслей наблюдается определенный спад, но это не критично. 2023 год будет не менее напряженным. Нужно продолжать активную работу. Сообща решать те задачи, которые ставит глава государства, и добиваться максимальной эффективности», — приводятся слова Якушева на сайте полпредства. Полпред подчеркнул, что в 2022 году регионы УрФО столкнулись с серьезными проблемы, аналогов которых еще не было, однако все они были решены. В экономической сфере регионы выстояли и объединили усилия бизнесменов, представителей власти и общественности. Кроме этого, Якушев на совещании подвел итоги 2022 года. Полпред рассказал о достижениях в области рынка труда, здравоохранения и проблем с обманутыми дольщиками.