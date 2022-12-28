Лавров заявил, что Киев расправляется с несогласными политиками

29 декабря 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Украина подавляет инакомыслие в своей стране, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина подавляет оппозицию у себя в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже?» — заявил Лавров. Его слова приводит агентство РИА Новости. Глава МИД отвечал на вопрос о существовании на Украине политической силы, с которой Россия могла бы вести мирные переговоры в будущем. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Переговоры между сторонами проходили в конце марта, однако по их итогам не был заключен мирный договор. После этого президент Украины категорически отказался от возобновления переговорного процесса. Свою решение он даже узаконил. Путин отмечал, что Россия всегда открыта к обсуждению, сообщает RT. В ноябре Зеленский озвучил 10 условий для заключения мира на Украине.

Украина подавляет оппозицию у себя в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже?» — заявил Лавров. Его слова приводит агентство РИА Новости. Глава МИД отвечал на вопрос о существовании на Украине политической силы, с которой Россия могла бы вести мирные переговоры в будущем. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Переговоры между сторонами проходили в конце марта, однако по их итогам не был заключен мирный договор. После этого президент Украины категорически отказался от возобновления переговорного процесса. Свою решение он даже узаконил. Путин отмечал, что Россия всегда открыта к обсуждению, сообщает RT. В ноябре Зеленский озвучил 10 условий для заключения мира на Украине.