В бригадах ВСУ наблюдается вспышка туберкулеза. Об этом заявила украинский волонтер Ксения Быкова.
«[Главнокомандующего ВСУ] Валерия Федеровича [Залужного] хочу поздравить. С победой над здравым смыслом. Минимум четыре бригады у нас с туберкулезом», — заявила Ксения Быкова. Скриншот ее удаленного поста в telegram-канале предоставил экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
Волонтер также уточнила, что при всех этих обстоятельствах украинских бойцов переводят из одной роты в другую. «Одним словом — беда», заключила Быкова.
Ранее Быкова заявила, что часть гуманитарной помощи Киеву украинское командование направляет себе на отпуск и награды. Она отметила, что таких случаев не должно быть в рядах ВСУ.
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В бригадах ВСУ наблюдается вспышка туберкулеза. Об этом заявила украинский волонтер Ксения Быкова. «[Главнокомандующего ВСУ] Валерия Федеровича [Залужного] хочу поздравить. С победой над здравым смыслом. Минимум четыре бригады у нас с туберкулезом», — заявила Ксения Быкова. Скриншот ее удаленного поста в telegram-канале предоставил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Волонтер также уточнила, что при всех этих обстоятельствах украинских бойцов переводят из одной роты в другую. «Одним словом — беда», заключила Быкова. Ранее Быкова заявила, что часть гуманитарной помощи Киеву украинское командование направляет себе на отпуск и награды. Она отметила, что таких случаев не должно быть в рядах ВСУ.