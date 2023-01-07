Украинский волонтер сообщила о вспышке туберкулеза в ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Несмотря на вспышку туберкулеза, военных переводят из одной роты в другую, заявила Ксения Быкова Фото:
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В бригадах ВСУ наблюдается вспышка туберкулеза. Об этом заявила украинский волонтер Ксения Быкова.

«[Главнокомандующего ВСУ] Валерия Федеровича [Залужного] хочу поздравить. С победой над здравым смыслом. Минимум четыре бригады у нас с туберкулезом», — заявила Ксения Быкова. Скриншот ее удаленного поста в telegram-канале предоставил экс-посол ЛНР Родион Мирошник.

Волонтер также уточнила, что при всех этих обстоятельствах украинских бойцов переводят из одной роты в другую. «Одним словом — беда», заключила Быкова.

Ранее Быкова заявила, что часть гуманитарной помощи Киеву украинское командование направляет себе на отпуск и награды. Она отметила, что таких случаев не должно быть в рядах ВСУ.

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В бригадах ВСУ наблюдается вспышка туберкулеза. Об этом заявила украинский волонтер Ксения Быкова. «[Главнокомандующего ВСУ] Валерия Федеровича [Залужного] хочу поздравить. С победой над здравым смыслом. Минимум четыре бригады у нас с туберкулезом», — заявила Ксения Быкова. Скриншот ее удаленного поста в telegram-канале предоставил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Волонтер также уточнила, что при всех этих обстоятельствах украинских бойцов переводят из одной роты в другую. «Одним словом — беда», заключила Быкова. Ранее Быкова заявила, что часть гуманитарной помощи Киеву украинское командование направляет себе на отпуск и награды. Она отметила, что таких случаев не должно быть в рядах ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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