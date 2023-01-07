Волонтер: часть украинских командиров тратит гуманитарные средства на отпуска и награды

07 января 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Командиры ВСУ берут гуманитарные средства на оплату своих отпусков, рассказала Ксения Быкова Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет гуманитарные средства себе на отпуск и награды. Об этом рассказала украинский волонтер Ксения Быкова, которая занимается сбором и развозом гуманитарной помощи для украинской армии. «Командиры ВСУ берут деньги из гуманитарного фонда на отпуск, на лечение, на награды», — написала Быкова в социальных сетях. Волонтер обозначила таких военачальников «командирами-свиньями» и заявила, что в украинской армии таких явлений быть не должно. Ранее украинский лейтенант на условиях анонимности рассказал, что коррупция в рядах ВСУ мешает доведению западной помощи до рядовых украинских солдат. Украинский политолог Владимир Скачко выразил мнение, что разрешение для командиров воинских частей Украины заверять завещания военнослужащих может повлечь за собой обогащение украинских военачальников с помощью оформления липовых завещаний на себя, передает деловое издание «Взгляд».

Часть командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет гуманитарные средства себе на отпуск и награды. Об этом рассказала украинский волонтер Ксения Быкова, которая занимается сбором и развозом гуманитарной помощи для украинской армии. «Командиры ВСУ берут деньги из гуманитарного фонда на отпуск, на лечение, на награды», — написала Быкова в социальных сетях. Волонтер обозначила таких военачальников «командирами-свиньями» и заявила, что в украинской армии таких явлений быть не должно. Ранее украинский лейтенант на условиях анонимности рассказал, что коррупция в рядах ВСУ мешает доведению западной помощи до рядовых украинских солдат. Украинский политолог Владимир Скачко выразил мнение, что разрешение для командиров воинских частей Украины заверять завещания военнослужащих может повлечь за собой обогащение украинских военачальников с помощью оформления липовых завещаний на себя, передает деловое издание «Взгляд».