Выросло число погибших на заводе в Рязанской области

Число погибших при взрыве в Рязанской области увеличилось до 11 человек
Спасатели заявили об увеличении числа погибших в Рязанской области
Спасатели заявили об увеличении числа погибших в Рязанской области
Взрыв пороха на заводе в Рязанской области

Число погибших в результате происшествия у поселка Лесной Шиловского района увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили представители опер штаба Рязанской области.

«Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у поселка Лесной Шиловского района. <...> Число погибших увеличилось до 11», — сообщили представители оперштаба в своем telegram-канале. Там же уточнили, что за прошедшие сутки спасатели МЧС и сотрудники Росгвардии извлекли из-под завалов трех человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным оперативного штаба, медицинская помощь была оказана 130 пострадавшим. Из них 29 человек госпитализированы: 13 проходят лечение в учреждениях Рязани, еще 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы. Въезд на территорию места происшествия запрещен, введен режим чрезвычайной ситуации.

Взрыв на заводе в Рязанской области произошел в первой половине дня 15 августа. На место происшествия прибыло около 350 специалистов и более 80 единиц техники, в том числе специальные аварийно-спасательные автомобили и инженерная техника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов двух человек. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 117 человек.

