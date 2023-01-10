Экс-советник президента Украины: Зеленский мечется из-за зависимости от США

США отменили поставку Украине дальнобойных ракетных систем и большое количество ПВО. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, в которой он «метается». Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский мечется, Ермак тоже начал метаться. Я не знаю, как Зеленский выдержит это», — заявил Олег Соскин в видео на своем youtube-канале. Он отмечает, что такое поведение связано с отказом США поставлять Украине 10 ЗРК Patroit, а также тактические ракетные комплексы ATACMS.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Однако западная техника замерзает на Украине. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В декабре верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС исчерпал свои запасы вооружений из-за поставок на Украину. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».
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США отменили поставку Украине дальнобойных ракетных систем и большое количество ПВО. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, в которой он «метается». Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский мечется, Ермак тоже начал метаться. Я не знаю, как Зеленский выдержит это», — заявил Олег Соскин в видео на своем youtube-канале. Он отмечает, что такое поведение связано с отказом США поставлять Украине 10 ЗРК Patroit, а также тактические ракетные комплексы ATACMS. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Однако западная техника замерзает на Украине. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В декабре верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС исчерпал свои запасы вооружений из-за поставок на Украину. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».