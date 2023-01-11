Sky News: омбудсмены РФ и Украины договорились об обмене 40 военнопленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи со своим украинским коллегой Дмитрий Лубинцем в Анкаре договорились об обмене 40 военнопленными. Об этом написали в Sky News.
«Татьяна Москалькова и украинец Дмитрий Лубинец провели встречу в гостинице Анкары на полях международной конференции омбудсменов. В ходе переговоров, которые длились 40 минут, пара договорилась об обмене 40 военнопленными», — написали в издании.
Ранее Лубинец сообщил о планах встретиться в январе с Москальковой, напоминает телеканал 360. После встречи омбудсмен РФ заявила, что обсуждала с коллегой оказание гуманитарной помощи для российской и украинской сторон в зоне СВО, передает Life. Позже стало известно, что омбудсмены из Турции, Украины и России обсудят создание гуманитарного коридора, чтобы несопровождаемые украинские дети смогли воссоединиться со своими родными.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи со своим украинским коллегой Дмитрий Лубинцем в Анкаре договорились об обмене 40 военнопленными. Об этом написали в Sky News. «Татьяна Москалькова и украинец Дмитрий Лубинец провели встречу в гостинице Анкары на полях международной конференции омбудсменов. В ходе переговоров, которые длились 40 минут, пара договорилась об обмене 40 военнопленными», — написали в издании. Ранее Лубинец сообщил о планах встретиться в январе с Москальковой, напоминает телеканал 360. После встречи омбудсмен РФ заявила, что обсуждала с коллегой оказание гуманитарной помощи для российской и украинской сторон в зоне СВО, передает Life. Позже стало известно, что омбудсмены из Турции, Украины и России обсудят создание гуманитарного коридора, чтобы несопровождаемые украинские дети смогли воссоединиться со своими родными.