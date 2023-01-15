В магазинах РФ опробуют новый способ борьбы с просрочкой

В российских магазинах проведут эксперимент по блокировке на кассе просроченных товаров

16 января 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Срок годности товаров будет проверяться на кассе, сообщили в пресс-службе «Магнита» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для борьбы с просроченными товарами, в российских продуктовых магазинах, срок их годности будет автоматически проверяться на кассе. Непрошедшие проверку продукты нельзя будет купить. Об этом рассказали в пресс-службе российского ретейлера «Магнит». «Российская торговля запускает новую технологию, которая автоматически будет проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить», — передает «Известия» информацию пресс-службы «Магнита», отмечая, что на данном этапе речь идет о только молочных продуктах. По словам представителей «Магнита», такая технология по маркировке молочных товаров во избежание продажи просрочки будет применена в ряде магазинов сети уже в январе. Такая мера, пояснили в пресс-службе, поможет избежать ситуаций, когда человек может купить просроченный товар из-за того, что сотрудник магазина не успел убрать его из торгового зала. Помимо молочных продуктов, сейчас уже идут эксперименты по маркировке ряда других товаров: антисептиков, медизделий, пива, и т. д. Однако на данном этапе они не будут участвовать в эксперименте по блокировке просрочки.

Для борьбы с просроченными товарами, в российских продуктовых магазинах, срок их годности будет автоматически проверяться на кассе. Непрошедшие проверку продукты нельзя будет купить. Об этом рассказали в пресс-службе российского ретейлера «Магнит». «Российская торговля запускает новую технологию, которая автоматически будет проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить», — передает «Известия» информацию пресс-службы «Магнита», отмечая, что на данном этапе речь идет о только молочных продуктах. По словам представителей «Магнита», такая технология по маркировке молочных товаров во избежание продажи просрочки будет применена в ряде магазинов сети уже в январе. Такая мера, пояснили в пресс-службе, поможет избежать ситуаций, когда человек может купить просроченный товар из-за того, что сотрудник магазина не успел убрать его из торгового зала. Помимо молочных продуктов, сейчас уже идут эксперименты по маркировке ряда других товаров: антисептиков, медизделий, пива, и т. д. Однако на данном этапе они не будут участвовать в эксперименте по блокировке просрочки.