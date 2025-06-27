У звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова обнаружили рак

Актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», сообщил о рецидиве онкологического заболевания и частичной потере зрения. Как рассказал артист, у него произошел судорожный приступ, после чего врачи диагностировали возвращение рака — астроцитомы третьей степени. Сейчас 40-летний актер ожидает начала курса химиотерапии.
«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит», — рассказал Попов. Его слова передает Starhit.
По словам актера, из-за ухудшения здоровья ему пришлось скорректировать рабочий график и отказаться от поездки на международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Ланового, который проходит в «Артеке». Несмотря на болезнь, Попов продолжает сниматься сразу в нескольких проекта.
Попов — отец троих детей. Супруга Юлия поддерживает его на протяжении многих лет: младшая дочь появилась на свет во время первой борьбы артиста с онкологией в 2018 году. Тогда ему была удалена злокачественная опухоль головного мозга, после чего последовало длительное восстановление и противосудорожная терапия. Лечение дало результат, однако спустя семь лет врачи снова обнаружили заболевание.
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