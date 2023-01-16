Командир танковой роты: ВСУ складывают оружие на запорожском направлении

17 января 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты сдаются в плен на запорожском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На запорожском направлении спецоперации солдаты ВСУ нередко сдаются в плен. Об этом рассказал командир танковой роты Вооруженных сил России. «Противник потихоньку начинает сдаваться. Недавно пять человек сами приползли. Мы думали, они атакуют, а они просто руки вверх подняли. Это не редкость на запорожском направлении», — пишет РИА Новости со ссылкой на командира роты. Военнослужащий добавил, что на южном участке спецоперации работает территориальная оборона. В качестве заградотрядов выступают нацбатальоны ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что украинские боевики сдаются в плен армии России при первой возможности. Пытаясь бороться с этим, киевская пропаганда активно распространяет слухи о страшных пытках украинских солдат в плену. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, это вынужденная мера, главной целью которой является — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.

На запорожском направлении спецоперации солдаты ВСУ нередко сдаются в плен. Об этом рассказал командир танковой роты Вооруженных сил России. «Противник потихоньку начинает сдаваться. Недавно пять человек сами приползли. Мы думали, они атакуют, а они просто руки вверх подняли. Это не редкость на запорожском направлении», — пишет РИА Новости со ссылкой на командира роты. Военнослужащий добавил, что на южном участке спецоперации работает территориальная оборона. В качестве заградотрядов выступают нацбатальоны ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что украинские боевики сдаются в плен армии России при первой возможности. Пытаясь бороться с этим, киевская пропаганда активно распространяет слухи о страшных пытках украинских солдат в плену. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, это вынужденная мера, главной целью которой является — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.