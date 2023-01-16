В Конгрессе США назвали условие для дополнительных поставок ПВО Patriot Киеву

Конгресс США: дополнительные поставки ПВО Patriot в Киев зависят от уровня подготовки ВСУ

17 января 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Поставки оружия на Украину зависят от уровня подготовки ВСУ, заявила Марси Каптур Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дополнительные поставки ПВО Patriot в Киев зависят от уровня подготовки украинских военных. Об этом сообщила сопредседатель Украинского кокуса нижней палаты Конгресса Марси Каптур. «Я считаю, что один из самых важных аспектов, связанных со сложными системами вооружений, подобными этой, — получение надлежащей подготовки теми, кто будет ими управлять. <…> Нельзя рассчитывать на чудо, которое произойдет за одну ночь, но, думаю, и украинские, и американские военные понимают, какие именно усилия от них требуются», — рассказала Каптур в интервью русской службе «Голосу Америки». Западные страны начали активно оказывать поддержку Киеву после начала спецоперации РФ. Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов. Как объяснили представители Белого дома, 225 миллионов долларов направят на модернизацию украинской армии. По словам издания Newsweek, оказывая военную помощь Украине, США нарушают свои обещания об участии в российско-украинском конфликте.

Дополнительные поставки ПВО Patriot в Киев зависят от уровня подготовки украинских военных. Об этом сообщила сопредседатель Украинского кокуса нижней палаты Конгресса Марси Каптур. «Я считаю, что один из самых важных аспектов, связанных со сложными системами вооружений, подобными этой, — получение надлежащей подготовки теми, кто будет ими управлять. <…> Нельзя рассчитывать на чудо, которое произойдет за одну ночь, но, думаю, и украинские, и американские военные понимают, какие именно усилия от них требуются», — рассказала Каптур в интервью русской службе «Голосу Америки». Западные страны начали активно оказывать поддержку Киеву после начала спецоперации РФ. Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов. Как объяснили представители Белого дома, 225 миллионов долларов направят на модернизацию украинской армии. По словам издания Newsweek, оказывая военную помощь Украине, США нарушают свои обещания об участии в российско-украинском конфликте.