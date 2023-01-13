Newsweek: США нарушают свои обещания по Украине

14 января 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

США увеличили военную поддержку Украине, отметили в издании Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Увеличивая военную поддержку Украине, США нарушают свои обещания об участии в российско-украинском конфликте. Об этом пишет издание Newsweek. «Соединенные Штаты предпринимают новые шаги — шаги, о которых они когда-то говорили, что не будут предпринимать, — чтобы помочь Украине в борьбе с Россией», — пишет издание . Обозреватели уточнили, что США усилили помощь украинской стороне и нарушили свои обещания в вопросе ее поддержки, поставив ей системы ЗРК Patriot, и предоставив украинским военным поездку в один из штатов для обучения ее использования. Ранее США подтвердили свои намерения поставлять Киеву системы Patriot. Для обучения пользования ими американские власти пригласили около ста украинских солдат в Соединенные Штаты. Их обучение начнется на следующей неделе, отмечает «Национальная служба новостей». На Украине надеются начать использовать ракетный комплекс уже весной.

Увеличивая военную поддержку Украине, США нарушают свои обещания об участии в российско-украинском конфликте. Об этом пишет издание Newsweek. «Соединенные Штаты предпринимают новые шаги — шаги, о которых они когда-то говорили, что не будут предпринимать, — чтобы помочь Украине в борьбе с Россией», — пишет издание. Обозреватели уточнили, что США усилили помощь украинской стороне и нарушили свои обещания в вопросе ее поддержки, поставив ей системы ЗРК Patriot, и предоставив украинским военным поездку в один из штатов для обучения ее использования. Ранее США подтвердили свои намерения поставлять Киеву системы Patriot. Для обучения пользования ими американские власти пригласили около ста украинских солдат в Соединенные Штаты. Их обучение начнется на следующей неделе, отмечает «Национальная служба новостей». На Украине надеются начать использовать ракетный комплекс уже весной.