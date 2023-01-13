Newsweek: США нарушают свои обещания по Украине

Увеличивая военную поддержку Украине, США нарушают свои обещания об участии в российско-украинском конфликте. Об этом пишет издание Newsweek.
«Соединенные Штаты предпринимают новые шаги — шаги, о которых они когда-то говорили, что не будут предпринимать, — чтобы помочь Украине в борьбе с Россией», — пишет издание. Обозреватели уточнили, что США усилили помощь украинской стороне и нарушили свои обещания в вопросе ее поддержки, поставив ей системы ЗРК Patriot, и предоставив украинским военным поездку в один из штатов для обучения ее использования.
Ранее США подтвердили свои намерения поставлять Киеву системы Patriot. Для обучения пользования ими американские власти пригласили около ста украинских солдат в Соединенные Штаты. Их обучение начнется на следующей неделе, отмечает «Национальная служба новостей». На Украине надеются начать использовать ракетный комплекс уже весной.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Увеличивая военную поддержку Украине, США нарушают свои обещания об участии в российско-украинском конфликте. Об этом пишет издание Newsweek. «Соединенные Штаты предпринимают новые шаги — шаги, о которых они когда-то говорили, что не будут предпринимать, — чтобы помочь Украине в борьбе с Россией», — пишет издание. Обозреватели уточнили, что США усилили помощь украинской стороне и нарушили свои обещания в вопросе ее поддержки, поставив ей системы ЗРК Patriot, и предоставив украинским военным поездку в один из штатов для обучения ее использования. Ранее США подтвердили свои намерения поставлять Киеву системы Patriot. Для обучения пользования ими американские власти пригласили около ста украинских солдат в Соединенные Штаты. Их обучение начнется на следующей неделе, отмечает «Национальная служба новостей». На Украине надеются начать использовать ракетный комплекс уже весной.