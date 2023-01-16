В свердловской колонии нашли работу сотням экс-силовиков. Фото

В ИК-26 в Тавде (Свердловская область), где отбывают наказание осужденные экс-сотрудники правоохранительных органов, планируют запустить швейный цех на 20 машин. В общей сложности удастся трудоустроить до 290 осужденных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«В ИК-26 завершается создание нового швейного цеха на 20 машин. Это позволит трудоустроить дополнительно более сорока осужденных, доведя общее количество привлеченных к труду осужденных до 290 человек», — рассказали в ведомстве.
Это практически 100% от числа осужденных, которых требуется привлечь к труду. В ИК-26 отбывают наказание осужденные экс-силовики со всех регионов России. Среди заключенных — бывшие полицейские, специалисты следственных органов, прокуратуры, судьи.
В ИК-26 готовятся запустить новый швейный цех
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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В ИК-26 в Тавде (Свердловская область), где отбывают наказание осужденные экс-сотрудники правоохранительных органов, планируют запустить швейный цех на 20 машин. В общей сложности удастся трудоустроить до 290 осужденных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В ИК-26 завершается создание нового швейного цеха на 20 машин. Это позволит трудоустроить дополнительно более сорока осужденных, доведя общее количество привлеченных к труду осужденных до 290 человек», — рассказали в ведомстве. Это практически 100% от числа осужденных, которых требуется привлечь к труду. В ИК-26 отбывают наказание осужденные экс-силовики со всех регионов России. Среди заключенных — бывшие полицейские, специалисты следственных органов, прокуратуры, судьи.