В свердловской колонии нашли работу сотням экс-силовиков. Фото

17 января 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

В ИК-26 появится новый швейный цех на 20 машин Сергей Русанов © URA.RU В ИК-26 в Тавде (Свердловская область), где отбывают наказание осужденные экс-сотрудники правоохранительных органов, планируют запустить швейный цех на 20 машин. В общей сложности удастся трудоустроить до 290 осужденных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В ИК-26 завершается создание нового швейного цеха на 20 машин. Это позволит трудоустроить дополнительно более сорока осужденных, доведя общее количество привлеченных к труду осужденных до 290 человек», — рассказали в ведомстве. Это практически 100% от числа осужденных, которых требуется привлечь к труду. В ИК-26 отбывают наказание осужденные экс-силовики со всех регионов России. Среди заключенных — бывшие полицейские, специалисты следственных органов, прокуратуры, судьи. В ИК-26 готовятся запустить новый швейный цех Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В ИК-26 в Тавде (Свердловская область), где отбывают наказание осужденные экс-сотрудники правоохранительных органов, планируют запустить швейный цех на 20 машин. В общей сложности удастся трудоустроить до 290 осужденных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В ИК-26 завершается создание нового швейного цеха на 20 машин. Это позволит трудоустроить дополнительно более сорока осужденных, доведя общее количество привлеченных к труду осужденных до 290 человек», — рассказали в ведомстве. Это практически 100% от числа осужденных, которых требуется привлечь к труду. В ИК-26 отбывают наказание осужденные экс-силовики со всех регионов России. Среди заключенных — бывшие полицейские, специалисты следственных органов, прокуратуры, судьи.