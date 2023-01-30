Свердловские предприятия стали реже искать станочников

30 января 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Свердловской области перестали активно искать станочника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области упало количество вакансий на позицию станочника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики рекрутинг-платформы Head Hunter. «Негативную динамику показала отрасль — „Тяжелое машиностроение, станкостроение“. Количество вакансий за неделю упало на 7%», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что крупные свердловские предприятия массово ищут сотрудников. Количество вакансий от металлургических предприятий выросло на 38%.

В Свердловской области упало количество вакансий на позицию станочника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики рекрутинг-платформы Head Hunter. «Негативную динамику показала отрасль — „Тяжелое машиностроение, станкостроение“. Количество вакансий за неделю упало на 7%», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что крупные свердловские предприятия массово ищут сотрудников. Количество вакансий от металлургических предприятий выросло на 38%.