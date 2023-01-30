Свердловские предприятия стали реже искать станочников

В Свердловской области перестали активно искать станочника
В Свердловской области упало количество вакансий на позицию станочника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики рекрутинг-платформы Head Hunter.
«Негативную динамику показала отрасль — „Тяжелое машиностроение, станкостроение“. Количество вакансий за неделю упало на 7%», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что крупные свердловские предприятия массово ищут сотрудников. Количество вакансий от металлургических предприятий выросло на 38%.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».