Свердловские предприятия стали реже искать станочников

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Производственные мощности компании BRT. Екатеринбург, токарный станок, военная продукция
В Свердловской области перестали активно искать станочника Фото:

В Свердловской области упало количество вакансий на позицию станочника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики рекрутинг-платформы Head Hunter.

«Негативную динамику показала отрасль — „Тяжелое машиностроение, станкостроение“. Количество вакансий за неделю упало на 7%», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что крупные свердловские предприятия массово ищут сотрудников. Количество вакансий от металлургических предприятий выросло на 38%.

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В Свердловской области упало количество вакансий на позицию станочника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики рекрутинг-платформы Head Hunter. «Негативную динамику показала отрасль — „Тяжелое машиностроение, станкостроение“. Количество вакансий за неделю упало на 7%», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что крупные свердловские предприятия массово ищут сотрудников. Количество вакансий от металлургических предприятий выросло на 38%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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