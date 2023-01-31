В Кремле не знают, раскроет ли Путин доходы в 2023 году

Дмитрий Песков не ответил, будет ли опубликована декларация о доходах президента РФ
Пока нет информации, когда будет опубликована декларация о доходах президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Я пока не могу ответить на этот вопрос [будет ли опубликована декларация]. По мере того как будут подходить сроки, мы проинформируем», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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