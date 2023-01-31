В Кремле не знают, раскроет ли Путин доходы в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Путина В.В. Москва., песков дмитрий, путин на экране
Дмитрий Песков не ответил, будет ли опубликована декларация о доходах президента РФ Фото:

Пока нет информации, когда будет опубликована декларация о доходах президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Я пока не могу ответить на этот вопрос [будет ли опубликована декларация]. По мере того как будут подходить сроки, мы проинформируем», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пока нет информации, когда будет опубликована декларация о доходах президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Я пока не могу ответить на этот вопрос [будет ли опубликована декларация]. По мере того как будут подходить сроки, мы проинформируем», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...