В Кремле не знают, раскроет ли Путин доходы в 2023 году

31 января 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не ответил, будет ли опубликована декларация о доходах президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пока нет информации, когда будет опубликована декларация о доходах президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Я пока не могу ответить на этот вопрос [будет ли опубликована декларация]. По мере того как будут подходить сроки, мы проинформируем», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Пока нет информации, когда будет опубликована декларация о доходах президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Я пока не могу ответить на этот вопрос [будет ли опубликована декларация]. По мере того как будут подходить сроки, мы проинформируем», — сказал Песков в ходе конференц-колла.