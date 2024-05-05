Армия и оружие В Британии рассказали, как РФ использует преимущество на фронте The Independent: РФ в полной мере использует артиллерию и живую силу в зоне СВО 05 мая 2024 в 22:43 Размер текста - 17 + ВС РФ активно используют свое преимущество в зоне СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия активно использует свое преимущество на фронте, пока очередная поставка американской военной помощи не попала в руки Киева. Об этом пишут аналитики британского издания The Independent. Новость по теме США потерпят фиаско из-за желания помочь ВСУ: как в России отреагировали на выделение помощи Киеву «Российские войска в полной мере используют преимущество артиллерии и живой силы на линии фронта и спешат окружить участки контролируемой Украиной территории в восточном районе Донецка», — говорится в материале. Аналитики отметили, что на отправку помощи США потребуются месяцы. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавно одобренная многомиллиардная в США помощь Киеву не сможет помешать РФ добиться успехов на фронте, передает RT. Палата представителей Конгресса США 21 апреля одобрила выделение 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и другим союзникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российская армия активно использует свое преимущество на фронте, пока очередная поставка американской военной помощи не попала в руки Киева. Об этом пишут аналитики британского издания The Independent. «Российские войска в полной мере используют преимущество артиллерии и живой силы на линии фронта и спешат окружить участки контролируемой Украиной территории в восточном районе Донецка», — говорится в материале. Аналитики отметили, что на отправку помощи США потребуются месяцы. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавно одобренная многомиллиардная в США помощь Киеву не сможет помешать РФ добиться успехов на фронте, передает RT. Палата представителей Конгресса США 21 апреля одобрила выделение 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и другим союзникам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям