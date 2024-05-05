В Британии рассказали, как РФ использует преимущество на фронте

Российская армия активно использует свое преимущество на фронте, пока очередная поставка американской военной помощи не попала в руки Киева. Об этом пишут аналитики британского издания The Independent.
«Российские войска в полной мере используют преимущество артиллерии и живой силы на линии фронта и спешат окружить участки контролируемой Украиной территории в восточном районе Донецка», — говорится в материале. Аналитики отметили, что на отправку помощи США потребуются месяцы.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавно одобренная многомиллиардная в США помощь Киеву не сможет помешать РФ добиться успехов на фронте, передает RT. Палата представителей Конгресса США 21 апреля одобрила выделение 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и другим союзникам.
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Российская армия активно использует свое преимущество на фронте, пока очередная поставка американской военной помощи не попала в руки Киева. Об этом пишут аналитики британского издания The Independent. «Российские войска в полной мере используют преимущество артиллерии и живой силы на линии фронта и спешат окружить участки контролируемой Украиной территории в восточном районе Донецка», — говорится в материале. Аналитики отметили, что на отправку помощи США потребуются месяцы. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавно одобренная многомиллиардная в США помощь Киеву не сможет помешать РФ добиться успехов на фронте, передает RT. Палата представителей Конгресса США 21 апреля одобрила выделение 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и другим союзникам.