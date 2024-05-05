В Британии рассказали, как РФ использует преимущество на фронте

The Independent: РФ в полной мере использует артиллерию и живую силу в зоне СВО
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Официальный сайт президента Украины, военная техника, выстрел, военные действия, танк
ВС РФ активно используют свое преимущество в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия активно использует свое преимущество на фронте, пока очередная поставка американской военной помощи не попала в руки Киева. Об этом пишут аналитики британского издания The Independent.

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«Российские войска в полной мере используют преимущество артиллерии и живой силы на линии фронта и спешат окружить участки контролируемой Украиной территории в восточном районе Донецка», — говорится в материале. Аналитики отметили, что на отправку помощи США потребуются месяцы.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавно одобренная многомиллиардная в США помощь Киеву не сможет помешать РФ добиться успехов на фронте, передает RT. Палата представителей Конгресса США 21 апреля одобрила выделение 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и другим союзникам.

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Российская армия активно использует свое преимущество на фронте, пока очередная поставка американской военной помощи не попала в руки Киева. Об этом пишут аналитики британского издания The Independent. «Российские войска в полной мере используют преимущество артиллерии и живой силы на линии фронта и спешат окружить участки контролируемой Украиной территории в восточном районе Донецка», — говорится в материале. Аналитики отметили, что на отправку помощи США потребуются месяцы. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавно одобренная многомиллиардная в США помощь Киеву не сможет помешать РФ добиться успехов на фронте, передает RT. Палата представителей Конгресса США 21 апреля одобрила выделение 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и другим союзникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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