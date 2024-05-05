Заминированная игрушка на гелиевом шаре несла 75 граммов тротила
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Солдаты ВСУ заминировали плюшевого зайца и отправили на гелиевом шаре к позициям ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часов Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре», — говорится в
Ранее ВС РФ отпраздновали Пасху вместе с сербскими бойцами. Волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи.
Заминированную пасхальную игрушку на воздушных шарах сбили российские бойцы.
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