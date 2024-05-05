Mash: ВСУ заминировали детскую игрушку в ДНР. Фото

05 мая 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Заминированная игрушка на гелиевом шаре несла 75 граммов тротила Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ заминировали плюшевого зайца и отправили на гелиевом шаре к позициям ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часов Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре», — говорится в telegram-канале . Там же отметили, что российские военные сбили игрушку и нашли внутри 75 граммов тротила и детонатор. Ранее ВС РФ отпраздновали Пасху вместе с сербскими бойцами. Волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи. Заминированную пасхальную игрушку на воздушных шарах сбили российские бойцы. telegram-канал «Mash», t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ заминировали плюшевого зайца и отправили на гелиевом шаре к позициям ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часов Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что российские военные сбили игрушку и нашли внутри 75 граммов тротила и детонатор. Ранее ВС РФ отпраздновали Пасху вместе с сербскими бойцами. Волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи.