Mash: ВСУ заминировали детскую игрушку в ДНР. Фото

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Дороги города весной. Сургут, мусор, шарики, каролинского, весна
Заминированная игрушка на гелиевом шаре несла 75 граммов тротила Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ заминировали плюшевого зайца и отправили на гелиевом шаре к позициям ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часов Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что российские военные сбили игрушку и нашли внутри 75 граммов тротила и детонатор.

Ранее ВС РФ отпраздновали Пасху вместе с сербскими бойцами. Волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи.

Заминированную пасхальную игрушку на воздушных шарах сбили российские бойцы.
Заминированную пасхальную игрушку на воздушных шарах сбили российские бойцы.

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Солдаты ВСУ заминировали плюшевого зайца и отправили на гелиевом шаре к позициям ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часов Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что российские военные сбили игрушку и нашли внутри 75 граммов тротила и детонатор. Ранее ВС РФ отпраздновали Пасху вместе с сербскими бойцами. Волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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