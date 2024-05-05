В ДНР объяснили, зачем ВС РФ взяли Очеретино

ТАСС: взятие Очеретино позволяет ВС РФ отслеживать поставки ВСУ на двух трассах
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Российские военные освободили Очеретино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение поселка Очеретино в ДНР позволяет российским военным усилить огневое давление на две трассы снабжения ВСУ. Об этом сообщил представитель силовых структур ДНР.

«После взятия Очеретина наши подразделения могут усилить удары сразу по двум трассам снабжения украинской группировки», — заявил он ТАСС. По словам представителя силовых структур региона, ВС РФ смогут контролировать дороги, ведущие в Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград).

Ранее российские военные освободили населенный пункт в ДНР. Под контроль российской армии взят поселок Очеретино.

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Освобождение поселка Очеретино в ДНР позволяет российским военным усилить огневое давление на две трассы снабжения ВСУ. Об этом сообщил представитель силовых структур ДНР. «После взятия Очеретина наши подразделения могут усилить удары сразу по двум трассам снабжения украинской группировки», — заявил он ТАСС. По словам представителя силовых структур региона, ВС РФ смогут контролировать дороги, ведущие в Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Ранее российские военные освободили населенный пункт в ДНР. Под контроль российской армии взят поселок Очеретино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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