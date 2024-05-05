Патологоанатом Буланов: грипп может привести к сердечной недостаточности

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик, скорая помошь
Дмитрий Буланов сообщил, что миокардиты вирусно-бактериальной природы имеют быстрое распространение Фото:

Миокардиты — это воспалительные изменения в миокарде (сердечная мышца), которые могут привести к сердечной недостаточности или смерти. Они опасны тем, что могут стать осложнением простых заболеваний, например, гриппа. Об этом заявил патологоанатом Дмитрий Буланов.

«К тяжелым осложнениям в виде миокардитов могут приводить распространенные заболевания: грипп, парагрипп, различные группы респираторных вирусов», — заявил Буланов в беседе со Sport24.ru. Он отметил, что из-за детских заболеваний, таких как корь, краснуха, ветрянка, коклюш и дифтерия, взрослые подвергаются опасности. По его словам, миокардиты вирусно-бактериальной природы быстро распространяются по организму.

Ранее Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что благодаря бруснике человек может избежать инфаркта миокарда. Помимо этого, ягода хорошо влияет на здоровье организма.

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Миокардиты — это воспалительные изменения в миокарде (сердечная мышца), которые могут привести к сердечной недостаточности или смерти. Они опасны тем, что могут стать осложнением простых заболеваний, например, гриппа. Об этом заявил патологоанатом Дмитрий Буланов. «К тяжелым осложнениям в виде миокардитов могут приводить распространенные заболевания: грипп, парагрипп, различные группы респираторных вирусов», — заявил Буланов в беседе со Sport24.ru. Он отметил, что из-за детских заболеваний, таких как корь, краснуха, ветрянка, коклюш и дифтерия, взрослые подвергаются опасности. По его словам, миокардиты вирусно-бактериальной природы быстро распространяются по организму. Ранее Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что благодаря бруснике человек может избежать инфаркта миокарда. Помимо этого, ягода хорошо влияет на здоровье организма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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