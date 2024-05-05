Общество Здоровье Патологоанатом Буланов: грипп может привести к сердечной недостаточности 05 мая 2024 в 21:40 Размер текста - 17 + Дмитрий Буланов сообщил, что миокардиты вирусно-бактериальной природы имеют быстрое распространение Фото: Анна Майорова © URA.RU Миокардиты — это воспалительные изменения в миокарде (сердечная мышца), которые могут привести к сердечной недостаточности или смерти. Они опасны тем, что могут стать осложнением простых заболеваний, например, гриппа. Об этом заявил патологоанатом Дмитрий Буланов. «К тяжелым осложнениям в виде миокардитов могут приводить распространенные заболевания: грипп, парагрипп, различные группы респираторных вирусов», — заявил Буланов в беседе со Sport24.ru . Он отметил, что из-за детских заболеваний, таких как корь, краснуха, ветрянка, коклюш и дифтерия, взрослые подвергаются опасности. По его словам, миокардиты вирусно-бактериальной природы быстро распространяются по организму. Ранее Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что благодаря бруснике человек может избежать инфаркта миокарда. Помимо этого, ягода хорошо влияет на здоровье организма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Миокардиты — это воспалительные изменения в миокарде (сердечная мышца), которые могут привести к сердечной недостаточности или смерти. Они опасны тем, что могут стать осложнением простых заболеваний, например, гриппа. Об этом заявил патологоанатом Дмитрий Буланов. «К тяжелым осложнениям в виде миокардитов могут приводить распространенные заболевания: грипп, парагрипп, различные группы респираторных вирусов», — заявил Буланов в беседе со Sport24.ru. Он отметил, что из-за детских заболеваний, таких как корь, краснуха, ветрянка, коклюш и дифтерия, взрослые подвергаются опасности. По его словам, миокардиты вирусно-бактериальной природы быстро распространяются по организму. Ранее Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что благодаря бруснике человек может избежать инфаркта миокарда. Помимо этого, ягода хорошо влияет на здоровье организма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям