Журналист Зарубин: Макрон заговорил словами Путина

05 мая 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Павел Зарубин сообщил, что Эмманюэль Макрон беспокоится из-за российского оружия Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эмманюэль Макрон возмущается приближению военной инфраструктуры РФ к европейским границам, в то время как сама НАТО продолжает расширяться, игнорируя данные России обещания. Об этом заявил журналист Павел Зарубин. Он отметил, что Макрон фактически повторяет слова российского президента Владимира Путина, которые он говорил на протяжении 20 лет. «Макрон сегодня заговорил словами Путина. Оказалось, что его очень беспокоит возможное приближение военной инфраструктуры России к границам Европы», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Журналист подчеркнул, что Путин около 20 лет говорил об опасениях РФ. Однако западные страны призывали Россию расслабиться и не волноваться. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские страны подвергаются опасности из-за дальности российских баллистических ракет, передает RT. По его словам, на Украине «на карту поставлена безопасность европейцев». Путин неоднократно заявлял, что НАТО несколько раз расширялась на восток, несмотря на свои обещания. Он отмечал, что организация объясняла свои подобные действия тем, что договоренности были устными, а не письменными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эмманюэль Макрон возмущается приближению военной инфраструктуры РФ к европейским границам, в то время как сама НАТО продолжает расширяться, игнорируя данные России обещания. Об этом заявил журналист Павел Зарубин. Он отметил, что Макрон фактически повторяет слова российского президента Владимира Путина, которые он говорил на протяжении 20 лет. «Макрон сегодня заговорил словами Путина. Оказалось, что его очень беспокоит возможное приближение военной инфраструктуры России к границам Европы», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Журналист подчеркнул, что Путин около 20 лет говорил об опасениях РФ. Однако западные страны призывали Россию расслабиться и не волноваться. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские страны подвергаются опасности из-за дальности российских баллистических ракет, передает RT. По его словам, на Украине «на карту поставлена безопасность европейцев». Путин неоднократно заявлял, что НАТО несколько раз расширялась на восток, несмотря на свои обещания. Он отмечал, что организация объясняла свои подобные действия тем, что договоренности были устными, а не письменными.