Кадыров обратился к православным в день Пасхи

Рамзан Кадыров сообщил, что Пасха напоминает россиянам о значимости семьиФото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных граждан РФ с Пасхой. По его словам, праздник способствует объединению верующих, наполняя их сердца теплотой чувств.
«Поздравляю всех православных граждан России и Чеченской Республики с самым важным христианским праздником — Пасхой!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, праздник способствует общению и единению верующих, наполняя души теплыми чувствами, милосердием и состраданием к окружающему миру, добротой и верой.
Глава Чечни отметил, что в регионе с глубоким уважением относятся к представителям всех конфессий. Он подчеркнул, что значение Пасхи напоминает о важности семьи, любви и милосердия, занимая особое место в духовной жизни каждого православного.
Кадыров подчеркнул, что укрепление межнационального мира и согласия является одним из важнейших направлений в деятельности власти республики. По его словам, жители Чечни, объединенные верой в одного Бога, живут как одна большая семья, и в регионе никогда не допускаются разногласия на основе религиозных или национальных различий.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных граждан РФ с Пасхой. По его словам, праздник способствует объединению верующих, наполняя их сердца теплотой чувств. «Поздравляю всех православных граждан России и Чеченской Республики с самым важным христианским праздником — Пасхой!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, праздник способствует общению и единению верующих, наполняя души теплыми чувствами, милосердием и состраданием к окружающему миру, добротой и верой. Глава Чечни отметил, что в регионе с глубоким уважением относятся к представителям всех конфессий. Он подчеркнул, что значение Пасхи напоминает о важности семьи, любви и милосердия, занимая особое место в духовной жизни каждого православного. Кадыров подчеркнул, что укрепление межнационального мира и согласия является одним из важнейших направлений в деятельности власти республики. По его словам, жители Чечни, объединенные верой в одного Бога, живут как одна большая семья, и в регионе никогда не допускаются разногласия на основе религиозных или национальных различий. Ранее российский глава Владимир Путин поздравил граждан с Пасхой, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела.