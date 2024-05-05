Кадыров обратился к православным в день Пасхи

Кадыров поздравил православных с Пасхой
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Рамзан Кадыров сообщил, что Пасха напоминает россиянам о значимости семьи Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных граждан РФ с Пасхой. По его словам, праздник способствует объединению верующих, наполняя их сердца теплотой чувств.

«Поздравляю всех православных граждан России и Чеченской Республики с самым важным христианским праздником — Пасхой!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, праздник способствует общению и единению верующих, наполняя души теплыми чувствами, милосердием и состраданием к окружающему миру, добротой и верой.

Глава Чечни отметил, что в регионе с глубоким уважением относятся к представителям всех конфессий. Он подчеркнул, что значение Пасхи напоминает о важности семьи, любви и милосердия, занимая особое место в духовной жизни каждого православного.

Кадыров подчеркнул, что укрепление межнационального мира и согласия является одним из важнейших направлений в деятельности власти республики. По его словам, жители Чечни, объединенные верой в одного Бога, живут как одна большая семья, и в регионе никогда не допускаются разногласия на основе религиозных или национальных различий.

Ранее российский глава Владимир Путин поздравил граждан с Пасхой, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных граждан РФ с Пасхой. По его словам, праздник способствует объединению верующих, наполняя их сердца теплотой чувств. «Поздравляю всех православных граждан России и Чеченской Республики с самым важным христианским праздником — Пасхой!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, праздник способствует общению и единению верующих, наполняя души теплыми чувствами, милосердием и состраданием к окружающему миру, добротой и верой. Глава Чечни отметил, что в регионе с глубоким уважением относятся к представителям всех конфессий. Он подчеркнул, что значение Пасхи напоминает о важности семьи, любви и милосердия, занимая особое место в духовной жизни каждого православного. Кадыров подчеркнул, что укрепление межнационального мира и согласия является одним из важнейших направлений в деятельности власти республики. По его словам, жители Чечни, объединенные верой в одного Бога, живут как одна большая семья, и в регионе никогда не допускаются разногласия на основе религиозных или национальных различий. Ранее российский глава Владимир Путин поздравил граждан с Пасхой, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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