В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывчатку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Николаем Дураковым. Екатеринбург , реанимобиль, отражение, здоровье, медицина, здравоохранение, скорая медицинская помощь
Сергей Колягин сообщил, что двое подростков госпитализированы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке городского типа Камышеваха (ЛНР) 4 мая подросток наступил на взрывчатку, в результате чего погиб. Об этом заявил глава города Первомайск Сергей Колягин.

«Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, <…> где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — написал Колягин в своем telegram-канале. По его словам, три друга получили осколочные ранения.

Колягин отметил, что двоих подростков доставили в больницу. Один был отправлен домой после предоставления медпомощи.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что в ЛНР задержали украинца, планировавшего взорвать больницу в Луганске. Он должен был совершить теракт по заданию СБУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке городского типа Камышеваха (ЛНР) 4 мая подросток наступил на взрывчатку, в результате чего погиб. Об этом заявил глава города Первомайск Сергей Колягин. «Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, <…> где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — написал Колягин в своем telegram-канале. По его словам, три друга получили осколочные ранения. Колягин отметил, что двоих подростков доставили в больницу. Один был отправлен домой после предоставления медпомощи. Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что в ЛНР задержали украинца, планировавшего взорвать больницу в Луганске. Он должен был совершить теракт по заданию СБУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...