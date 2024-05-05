В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывчатку

05 мая 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Сергей Колягин сообщил, что двое подростков госпитализированы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке городского типа Камышеваха (ЛНР) 4 мая подросток наступил на взрывчатку, в результате чего погиб. Об этом заявил глава города Первомайск Сергей Колягин. «Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, <…> где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — написал Колягин в своем telegram-канале. По его словам, три друга получили осколочные ранения. Колягин отметил, что двоих подростков доставили в больницу. Один был отправлен домой после предоставления медпомощи. Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что в ЛНР задержали украинца, планировавшего взорвать больницу в Луганске. Он должен был совершить теракт по заданию СБУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке городского типа Камышеваха (ЛНР) 4 мая подросток наступил на взрывчатку, в результате чего погиб. Об этом заявил глава города Первомайск Сергей Колягин. «Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, <…> где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — написал Колягин в своем telegram-канале. По его словам, три друга получили осколочные ранения. Колягин отметил, что двоих подростков доставили в больницу. Один был отправлен домой после предоставления медпомощи. Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что в ЛНР задержали украинца, планировавшего взорвать больницу в Луганске. Он должен был совершить теракт по заданию СБУ.