В ЛНР подросток погиб, наступив на взрывчатку

В поселке городского типа Камышеваха (ЛНР) 4 мая подросток наступил на взрывчатку, в результате чего погиб. Об этом заявил глава города Первомайск Сергей Колягин.
«Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, <…> где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — написал Колягин в своем telegram-канале. По его словам, три друга получили осколочные ранения.
Колягин отметил, что двоих подростков доставили в больницу. Один был отправлен домой после предоставления медпомощи.
Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что в ЛНР задержали украинца, планировавшего взорвать больницу в Луганске. Он должен был совершить теракт по заданию СБУ.
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В поселке городского типа Камышеваха (ЛНР) 4 мая подросток наступил на взрывчатку, в результате чего погиб. Об этом заявил глава города Первомайск Сергей Колягин. «Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, <…> где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — написал Колягин в своем telegram-канале. По его словам, три друга получили осколочные ранения. Колягин отметил, что двоих подростков доставили в больницу. Один был отправлен домой после предоставления медпомощи. Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что в ЛНР задержали украинца, планировавшего взорвать больницу в Луганске. Он должен был совершить теракт по заданию СБУ.