Кадыров написал стих про «ядерную бяку» и слово «дон»

14 февраля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров опубликовал сатирическое стихотворение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал ироничное стихотворение, высмеивающее антироссийские позиции западных властей и СМИ, в котором он упомянул «ядерную бяку» и слово «дон», часто мелькающее в его речи. Свою работу Кадыров опубликовал в своих соцсетях. «Кадыров ядерную бяку содержит в страшном слове „Дон“. Клянусь бровями [советника офиса президента Украины Михаила] Подоляка! Чтоб на зарплату жил [украинский журналист Дмитрий] Гордон (признан иноагентом — прим. URA.RU)!» — высмеял Рамзан Кадыров заявления западных лиц о том, что он грозит миру российским ядерным оружием, в пятом четверостишии своего стиха. Полную версию стихотворения глава Чечни опубликовал в своем telegram-канале . Кадыров не в первый раз публикует стихи в своих соцсетях. До этого он уже в стихах восхвалил Россию как великую державу, а также предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому смерть в неволе.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал ироничное стихотворение, высмеивающее антироссийские позиции западных властей и СМИ, в котором он упомянул «ядерную бяку» и слово «дон», часто мелькающее в его речи. Свою работу Кадыров опубликовал в своих соцсетях. «Кадыров ядерную бяку содержит в страшном слове „Дон“. Клянусь бровями [советника офиса президента Украины Михаила] Подоляка! Чтоб на зарплату жил [украинский журналист Дмитрий] Гордон (признан иноагентом — прим. URA.RU)!» — высмеял Рамзан Кадыров заявления западных лиц о том, что он грозит миру российским ядерным оружием, в пятом четверостишии своего стиха. Полную версию стихотворения глава Чечни опубликовал в своем telegram-канале. Кадыров не в первый раз публикует стихи в своих соцсетях. До этого он уже в стихах восхвалил Россию как великую державу, а также предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому смерть в неволе.