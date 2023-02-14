Кадыров написал стих про «ядерную бяку» и слово «дон»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров опубликовал сатирическое стихотворение Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал ироничное стихотворение, высмеивающее антироссийские позиции западных властей и СМИ, в котором он упомянул «ядерную бяку» и слово «дон», часто мелькающее в его речи. Свою работу Кадыров опубликовал в своих соцсетях.

«Кадыров ядерную бяку содержит в страшном слове „Дон“. Клянусь бровями [советника офиса президента Украины Михаила] Подоляка! Чтоб на зарплату жил [украинский журналист Дмитрий] Гордон (признан иноагентом — прим. URA.RU)!» — высмеял Рамзан Кадыров заявления западных лиц о том, что он грозит миру российским ядерным оружием, в пятом четверостишии своего стиха. Полную версию стихотворения глава Чечни опубликовал в своем telegram-канале.

Кадыров не в первый раз публикует стихи в своих соцсетях. До этого он уже в стихах восхвалил Россию как великую державу, а также предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому смерть в неволе.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал ироничное стихотворение, высмеивающее антироссийские позиции западных властей и СМИ, в котором он упомянул «ядерную бяку» и слово «дон», часто мелькающее в его речи. Свою работу Кадыров опубликовал в своих соцсетях. «Кадыров ядерную бяку содержит в страшном слове „Дон“. Клянусь бровями [советника офиса президента Украины Михаила] Подоляка! Чтоб на зарплату жил [украинский журналист Дмитрий] Гордон (признан иноагентом — прим. URA.RU)!» — высмеял Рамзан Кадыров заявления западных лиц о том, что он грозит миру российским ядерным оружием, в пятом четверостишии своего стиха. Полную версию стихотворения глава Чечни опубликовал в своем telegram-канале. Кадыров не в первый раз публикует стихи в своих соцсетях. До этого он уже в стихах восхвалил Россию как великую державу, а также предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому смерть в неволе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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